Barbie Ferreira critica la positividad tóxica: ‘’Todos luchamos con el amor propio’'

“Tienes que romper con todos los estándares de belleza, amarte a ti misma”, fue una de las frases que se utilizaron en la serie de HBO Euphoria para retratar y criticar la positividad tóxica que existe en torno al amor propio y que el personaje de Kat —interpretado por Barbie Ferreira— debe afrontar a diario. Sin embargo, la realidad no se encuentra lejos de la ficción.

Ferreira, quien interpreta una de las principales historias que se desarrolla en la serie, sostuvo en una entrevista con el medio Who What Wear, que no está de acuerdo con la presión excesiva que existe por tener una autoestima alta.

La actriz de Euphoria opinó que estas frases corresponden finalmente a dichos impositivos y que no promueven realmente el amor propio. Además, comentó que como celebridad con un cuerpo diverso todos esperan que ella se quiera a sí misma o que no experimente conflictos con su apariencia.

También declaró que la aceptación y desarrollar el autoestima es un proceso largo. “Todos luchamos con el amor propio y no me parece que ningún joven lo haya resuelto todavía” , indicó.

Barbie Ferreira fue durante muchos años activista del movimiento Body Positive, que promueve la aceptación y valoración de los cuerpos sin importar su forma y tamaño. Sin embargo, esta corriente ha sido utilizada por diversas industrias, como la de la moda, para entregar una imagen inclusiva. Sin embargo, la artista consideró que se trata de algo hipócrita, sobre todo por el hecho de que encontrar prendas de tallas grandes sigue siendo una dificultad.

“Tengo todos los recursos del mundo para conseguir algo que me quede bien, pero sigue siendo extremadamente difícil. Así que lo siento por todos los que aún tratan de encontrar cosas que les queden bien”, señaló.