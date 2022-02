Magaly Medina responde indirecta de Karen Schwarz: “Estoy hablando en metáfora, ¿entiendes?”

Fuerte y claro. Magaly Medina utilizó minutos de su programa del viernes 25 de febrero para responder las indirectas de Karen Schwarz, quien en el último programa de Mujeres al mando se mostró en desacuerdo con la periodista por llamar a la televisión una jungla. Tras ello, la esposa de Alfredo Zambrano explicó por qué asegura que estar en la pantalla chica es como si estuviera en la selva.

“Te quiero aclarar porque la que habla de jungla soy yo. ¿Cómo te explico que es una figura literaria? Estoy hablando en metáfora, ¿entiendes? No estoy diciendo que somos animales, esto es una jungla estoy haciendo una metáfora con los animales de la selva, que el rating es nuestra presa y por esa presa matamos. Por eso lo comparo” , mencionó la conductora.

Asimismo, la presentadora de espectáculos arremetió contra la conductora de Yo soy, ya que recordó que con ella el magazine de Latina Televisión no sobrevivió. “En esta selva de luces y brillantina somos animales televisivos y en esta selva el más fuerte sobrevive, a ti te mandaron a tu casa y no pudiste sobrevivir, has venido a tapar huecos en Latina”, expresó.

Periodista comenta el fin de Mujeres al mando

La salida de Mujeres al mando de las pantallas de Latina Televisión no fue un tema ajeno para la figura de ATV. Al ver la edición especial del magazine por sus tres años al aire, Magaly Medina criticó duramente a la producción del programa. “Mujeres al mando celebró tres años al aire, pero yo no sé por qué había motivos para celebrar, si hoy fue su último programa y no es que ellos se retiraran, sea un descanso. Los retiraron de la programación, les dijeron hasta aquí nomas van, ya lo intentaron todo, cambiaron 8.000 veces de conductores. Y hoy se pusieron en el set grande Yo soy, armando toda una parafernalia”.

Magaly Medina criticó rivalidad entre Ignacio Baladán y Fabio Agostini

La participación de Ignacio Baladán y Fabio Agostini en la nueva temporada de Esto es guerra 10 año ha generado diversas opiniones, ya que el reality busca enfrentarlos. Por eso, Magaly Medina se mostró en desacuerdo con el confrontamiento que puedan protagonizar ambos modelos. “Ya hemos visto cuando dos personas se han enfrentado en Esto es guerra; han terminado en las patadas y escupitajos (...). Este tipo de cosas ya se salen de la diversión y caen en la violencia que no pueden controlar. Cuando la testosterona está en su pico más alto, esto puede generar un conflicto que se les puede ir de las manos y puede causarle serios problemas al programa”, enfatizó.