Rebeca Escribens aconseja a Nicola tras su retorno a Televisa: “No pierdas esa gran oportunidad”

Rebeca Escribens aprovechó un momento de América Espectáculos este jueves 24 de febrero para enviar un mensaje a Nicola Porcella, ya que no fue anunciado en Esto es guerra 10 años; sin embargo, el modelo contó muy emocionado que será parte de un proyecto de Televisa.

Luego de aterrizar en México, el ex chico reality compartió fotos y videos con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. Es así que, en una de sus publicaciones, el personaje hizo mención de su participación en el canal de televisión mexicano.

Tras los mensajes de Porcella en sus redes sociales, la conductora del espacio de entretenimiento no dudó en recomendarle al influencer que no deje pasar esta oportunidad. “Nicola Porcella retornó a Televisa. Oye, no pierdas esa gran oportunidad, síguela aprovechándola al máximo, deja de estar tomándote fotitos y ponte a estudiar” , indicó.

PUEDES VER: Rebeca Escribens emocionada al conocer que William Levy la empezó a seguir en Instagram

Conductora trolea a Sheyla Rojas tras visita a la Virgen de Guadalupe

La visita de Sheyla Rojas a la Basílica de la Virgen de Guadalupe generó asombro en la presentadora de América Espectáculos, quien bromeó con la ex chica reality. “Oye, Sheyla me preocupa. ¿Qué hace yendo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe a rezar? Déjala tranquila que bastante chamba tiene con muchos pecadores, incluyéndote a ti”, precisó. “Aunque, sí sería bueno que vaya. Tendría que ir de rodillas caminando desde Perú hasta allá para que la perdone”, añadió.

Rebeca Escribens comentó el pedido que hizo Rosángela Espinoza a EEG

La actriz realizó un polémico comentario sobre ‘La chica selfie’ luego de enterarse que había pedido volver al reality de competencia. Rebeca Escribens no se quedó callada e hizo una sugerencia al productor de Esto es guerra, Peter Fajardo, respecto a la solicitud de Rosángela Espinoza. “Yo te pido, te lo imploro. Está rogando regresar la chica, por algo es eso. Recógela, por favor. Ingrésala nuevamente”, señaló en medio de risas.