Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco dejarán ver, por primera vez, el rostro de su hijo

Los recientes padres Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco decidieron mostrar, por primera vez, el rostro de su bebé en una entrevista exclusiva para la revista Cosas. La empresaria y el cantante, quienes hace unos días se enfrentaron con Magaly Medina, revelarán detalles de su nueva etapa como progenitores.

A través de Facebook, la reconocida revista compartió un adelanto de lo que fue el conversatorio con la hija de Jessica Newton y el cumbiambero. En el video se puede apreciar cómo los preparan para la sesión de fotos. Por último, se le ve a la joven llevar en brazos a su primogénito mientras el intérprete de “Bonsai” abraza a su pareja.

Asimismo, el magazine aseguró que la pareja presentará en exclusiva a su hijo para la edición 709 de la revista Cosas. “El cantante Deyvis Orosco y la empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid presentarán en portada a su hijo Milan, quien acaba de cumplir tres meses”, se lee en la descripción del video.

Empresaria agradece apoyo de Jessica Newton tras ser acusada de abandono animal

Luego de la polémica protagonizada junto a Deyvis Orosco de ser acusados de abandono animal, Cassandra Sánchez agradeció el apoyo incondicional de Jessica Newton con un conmovedor mensaje en redes sociales. “Gracias, mamá, por siempre estar conmigo y nunca soltar mi mano”, escribió en una sus historias de Instagram, donde se ve a la organizadora del Miss Perú cargar a su nieto.

Cassandra Sánchez De Lamadrid agradece apoyo de su madre. Foto: Cassandra Sánchez/ Instagram

Cassandra Sánchez pasó susto con su hijo

La prometida de Deyvis Orosco utilizó sus redes sociales para compartir una anécdota con sus seguidores, pues Cassandra Sánchez reveló que estuvo muy nerviosa por el bienestar de su primogénito. “Hace unos días, Milan se escaldó y, como mamá primeriza, me puse un poco nerviosa (ok, muy nerviosa). Sin embargo, me comentaron que la maicena podía absorber rápidamente los líquidos del pañal haciendo que esté más cómodo. Quedé alucinada porque el cambio era notable”, contó.