Gonzalo Torres vende su colección de CD’s a 12 mil soles

Gonzalo Torres recurrió a sus redes sociales con el fin de encontrar a algún amante de la música que desee quedarse con su extensa colección de discos. El actor peruano puso en venta los más de 1 350 CD’s de música que ha adquirido a lo largo de los años.

“Estoy vendiendo mi colección de CD’s. Toda en una, no por partes. Son como 1350 y mayormente de los años 80, 90 y 00″ , rezaba la publicación del interprete en su cuenta de Facebook.

Luego de hacer hincapié en que no vendería su colección a menos de que fuera todo el paquete, Torres precisó los géneros que encontrarían y el precio para su adquisición, el cual supera los 10 000 soles.

“Hay puro rock, en general, indie, wave, punk, algo de metal. Hay joyas varias. También ripio. 12 000 soles. Pongo algunas fotos, por si quieren sapear, pero no me pidan inventario. Por inbox nos arreglamos solo si hay un interés serio”, advirtió el ex Pataclaun.

Gonzalo Torres vende colección de CD's. Foto: Gonzalo Torres/ Facebook

Seguidores de Gonzalo piden que no venda sus discos

Los usuarios de Facebook no tardaron en responder el anunció de Gonzalo. Muchos de ellos aconsejaron al actor no desprenderse de tan valiosa colección.

“Yo también colecciono CD’s y a pesar que los tengo digitalizados siempre puede pasar algo y no me gustaría perderlos. No los vendas Gonza”, “Es todo una reliquia, mejor guárdala que los 80 y 90 nunca pasarán de moda”, “No la vendas luego te arrepentirás. Eso vale más de 12 000″, escribían algunos seguidores.

Usuarios consideran que el precio es excesivo

Otros internautas, por su parte, se refirieron al alto precio de 12 000 soles que estaba pidiendo el intérprete. Estos consideraron que sería muy difícil que encuentre a una persona que realmente quiera llevarse su colección por el precio acordado.

“Ya pues, Gonzalo... el formato CD es anticucho. Salvo para algún coleccionista, ese precio está muy elevado”, “Ese precio lo tendrían si hubiesen pasado al menos 80 años desde su lanzamiento y nadie pudiese conseguir siquiera uno”, se leía en la caja de comentarios.