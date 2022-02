Diego Val revela cuál es la enfermedad que le obligó a alejarse de los realities

La niñez de Diego Val está marcada por operaciones y largas recuperaciones. A la edad de ocho años, él fue detectado con una extraña enfermedad que lo obligó a salir del país para recibir una mejor atención.

Sin embargo, el artista, quien acaba de lanzar su tema “Solo tú” junto a Eva Ayllón, explicó que hasta el día de hoy sufre de secuelas que le impiden desarrollar algunas actividades físicas con normalidad. Y eso fue lo que pasó cuando tomó la complicada decisión de renunciar a Por amor o por dinero, reality de la cadena Telemundo.

Diego Val, quien casi toda su vida radicó en Miami, reveló que en su niñez fue diagnosticado con la enfermedad de Perthes (padecimiento de la cadera del niño en la que se produce una debilidad progresiva de la cabeza del fémur y que puede provocar una deformidad permanente de la misma). El cantante comentó a La República que pasó por diversos procedimientos, entre estos, estuvo cuatro años con muletas, pero que su familia tomó la decisión de sacarlo del país para ser mejor tratado.

“Yo sufrí de Perthes, es una enfermedad que en la que el fémur de la cadera se disminuye como un borrador llegando a un punto donde prácticamente ya no puedes caminar. Eso me pasó a los ocho años. Fue un proceso largo de recuperación; muletas por cuatro años, enyesado por siete meses, fui internado en el Hospital de San Juan de Dios en esa época y mi cambio fue tan crítico que me sacaron de Perú y ya no regresé a Lima”, contó.

Diego Val asegura que su salud es primero

Diego Val comentó que en Por amor o por dinero se convirtió en uno de los favoritos, pero tras sufrir un accidente en uno de los juegos, su salud empezó a deteriorarse.

“He tenido mucho cuidado durante estos años en todo este proceso de mi pierna, porque hay cosas que puedo, como las que no puedo hacer. En esa competencia Por amor o por dinero yo venía ganando, me sentía muy feliz porque yo no soy muy competitivo, pero me consideraban uno de los más fuertes. Gané un par de competencias y en una de ellas me hice daño: las heridas no curaban y estaban afectándome la rodilla. Hay realities de los que no puedo ser parte porque mi salud es primero”, explicó.

Diego Val se besa con Eva Ayllón

Diego Val y Eva Ayllón se unieron para lanzar el tema “Solo tú”. El videoclip causó revuelo entre los seguidores de ambos cantantes. Este bolero es el primer sencillo del EP Sexo eterno de Diego, bajo la producción musical de Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez y grabado en las instalaciones del hotel boutique BTH en San Borja.