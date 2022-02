Diego Val agradece el apoyo de Eva Ayllón: “Ella se podría dar de diva, pero no lo hace”

Diego Val lleva más de siete años intentando hacerse un nombre en el mundo de la música. Y, mientras ha llevado a cabo sus proyectos, ha contado con el apoyo de Eva Ayllón para compartir con todos sus seguidores su nuevo tema “Solo tú”, un bolero con el cual el joven artista muestra un adelanto de su disco Sexo eterno.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la destacada cantante criolla colabora con artistas jóvenes que intentan dar a conocer su música en este mercado tan competitivo.

Ante esto, Diego Val destacó el apoyo y la humildad de Eva Ayllón al momento de no negarse a ser parte de los proyectos de estos jóvenes talentos.

“Me parece genial. Yo creo que, al final, la música está hecha para ser compartida. Esto demuestra la humildad de la persona. En esta industria, especialmente en Perú, existe mucho ego, y siendo ella tan grande —¡y a dónde ha llegado durante toda su carrera!— con más razón ella se podría dar de diva, pero no lo hace”, comentó a La República.

Gracias a Eva Ayllón se abren otros caminos

Asimismo, Diego Val se mostró muy agradecido con el apoyo de la intérprete de “Mal paso”, ya que, a raíz de esta colaboración, él puede llegar a otros públicos, como el caso de los boleristas.

“Eso habla mucho de ella y, al final, nosotros que estamos emprendiendo, estamos en pañales de la carrera. Yo, en lo personal, me siento muy contento de haber formado algo con ella y de haberme dado la oportunidad de que su público me pueda conocer, y me imagino que muchos deben sentir admiración por la maestra Eva”, dijo.

Diego Val lanza “Solo tú”, un adelanto de su EP “Sexo Eterno”. Foto: Difusión

Diego Val no se arrepiente de sus tatuajes

Diego Val reveló que, por sus tatuajes, en el mundo actoral lo buscan para hacer papeles de villanos. Eso le pasó cuando fue elegido para hacer casting como el antagonista de la nueva versión de El Zorro, la cual es producida por la cadena Telemundo.

“Por los tatuajes y el look que me manejo, estoy limitado a las cosas que podría hacer. Tengo el 80% del cuerpo tatuado; entonces, digamos, o voy por algo muy sexual o por algo muy malo. Pero ese look es mi estilo y seguiré tatuándome, y cuando caiga el personaje correcto irá con el estilo que manejo”, explicó.