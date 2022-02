Cassandra agradece apoyo de su madre Jessica Newton en medio de polémica por abandono animal

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco atraviesan una difícil etapa en sus vidas luego de que Magaly Medina denunciara presuntos maltratos en el albergue Magic Dog, recinto donde la pareja albergaba a sus dos mascotas. Ante esto, la joven empresaria recibió diversas muestras de apoyo, entre las que se encuentra la de su madre, Jessica Newton.

En una reciente ‘storie’ de su cuenta de Instagram, Cassandra, la también esposa de Deyvis Orosco, resaltó el importante rol que ha cumplido su madre en estas últimas semanas de intensa polémica.

“Gracias, mamá, por siempre estar conmigo y nunca soltar mi mano”, escribió la empresaria junto a un video de Newton cargando a su nieto Milan.

Dicho video fue posteado por Jessica en su cuenta oficial de Instagram, en la que remarcaba lo fundamental que es el valor de la familia.

Cassandra Sánchez De Lamadrid agradece apoyo de su madre. Foto: Cassandra Sánchez/ Instagram

Jessica Newton reafirma su apoyo a Cassandra

En respuesta al emotivo mensaje de su hija, Jessica Newton hizo lo propio desde su plataforma. En sus historias de Instagram, añadió su réplica a lo dicho por Cassandra.

“Tú siempre vas a ser mi bebé, no importa cuántas veces me digas lo contrario. Te amo”, sostuvo la ex reina de belleza.