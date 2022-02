Samuel Suárez sobre las recientes salidas de Patricio Parodi y Luciana Fuster: “Venden morbo”

¡En arrumacos! Samuel Suárez no pudo evitar referirse a la pareja del momento y las constantes muestras de afecto que tienen en público. Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron captados muy juntos en diversas salidas desde que oficializaron su romance.

“Lucianita y el ‘Pato’ saliendo de su almuerzo en Café de Lima por San Valentín. Awww le abre la puerta del carro”, fue la descripción de las primeras imágenes que publicó ‘Samu’. Después agregó en otra historia: “Tras salir con su romance en el programa Esto es Habacilar, los tortolitos calientan su regreso a EEG este lunes”.

Asimismo, al tener en cuenta el pronto regreso del reality, el creador de Instarándula comentó: “¿Seguirán diciendo que la producción de Esto es guerra los manda a lucirse juntos en los eventos?”.

Por último, el periodista reveló imágenes de la pareja mientras esperaba ser atendida en un conocido centro comercial, donde se los ve muy juntos y abrazados. El creador de contenido no evitó bromear con este nuevo ampay: “Se pasan, ratujas, cómo venden morbo. Seguro le estaba rascando la espalda”.

Luciana y Patricio hacen su primera aparición juntos en evento

Luego de muchas semanas llenas de polémica, Luciana y Patricio hicieron su primera aparición pública luego de oficializar su romance en San Valentín. La pareja fue captada por las cámaras de En boca de todos y se les vio más felices que nunca al llegar a un evento.

Flavia Laos responde a las indirectas de Luciana

Flavia Laos conversó por llamada con el programa Amor y fuego para contestar las interrogantes que le hicieron sobre su vida privada. ‘Peluchín’ aprovechó la oportunidad y le consultó a la modelo sobre las supuestas indirectas que estaría recibiendo por parte de Luciana a través de sus redes sociales.

“La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal”, manifestó.