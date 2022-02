Joaquín Escobar confesó que tuvo un romance con actriz de Al fondo hay sitio: “Me gustaba”

El regreso de Al fondo hay sitio a la televisión se encuentra cada vez más cerca y ha aumentado la expectativa del público por saber qué personajes del elenco original retornarán en la nueva temporada.

Uno de los actores que aún no confirma su participación es Joaquín Escobar, quien conquistó a los televidentes con su interpretación de Yoni González, el inocente y despistado hijo de Reina Pachas (Tatiana Astengo).

Joaquín Escobar salió con actriz de Al fondo hay sitio

En conversación con Correo, Joaquín Escobar decidió confesar que tuvo un breve romance con una de sus compañeras en Al fondo hay sitio. Aunque no quiso mencionar el nombre de la actriz, indicó que aún siente mucho cariño hacia ella, incluso varios años después.

“Desde ya aviso que no diré su nombre, pero sí me gustaba una compañera y empezamos a salir, pero no llegamos a tener una relación y en su momento fue lindo . Le tengo mucho cariño y mucho amor, ella lo sabe”, expuso.

También indicó que no dejó que sus sentimientos interfieran con su trabajo: “Creo que ambos fuimos maduros. No funcionó, pero eso no afectó en la historia de nuestros personajes”.

Joaquín Escobar interpretó a Yoni Gonzáles en su participación en Al fondo hay sitio. Foto: composición/ Instagram

¿Regresará a Al fondo hay sitio?

Joaquín Escobar compartió un singular video en TikTok con el que se refirió a la posibilidad de ingresar a la nueva temporada de Al fondo hay sitio. Lejos de confirmar o negar la noticia, el actor decidió responder con una actitud de misterio, lo cual dejó a sus miles de seguidores confundidos.

Por este motivo, aún queda en duda si Yoni será uno de los personajes que estarán presentes en la nueva producción de América TV.

Hasta el momento, se ha confirmado que artistas como Magdyel Ugáz, Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, László Kovács y Erick Elera se han sumado al proyecto.