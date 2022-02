Janet Barboza demandará a la ‘Mujer boa’ por hablar de su romance con Nilver Huarac

Janet Barboza no se quedó callada ante las declaraciones de Martha Chuquipiondo sobre su relación con Nilver Huarac y aseguró que ya ha iniciado los procesos para demandar a la popular ‘Mujer boa’, quien aseguró en televisión nacional que la presentadora tuvo un amorío con el productor al mismo tiempo que su madre Raquel Avellaneda.

En su cuenta de Instagram, respondió a la duda de una usuaria y recalcó que esta vez no dejará que otros dañen su imagen.

Janet Barboza y su advertencia

Janet Barboza habló sobre la primera vez que salieron a la luz dichas acusaciones: “Una gran virtud aprendida con los años ha sido tener paciencia. Hace 22 años salió la misma persona junto a esta mujer con esos rumores para dañar. En ese momento, me dijeron no les hagas caso, quién va a creer viniendo de ella”.

Sin embargo, agregó que ahora sí ha decidido tomar acciones contra Martha Chuquipiondo y Fanny Alache, quien también se sumó a las declaraciones.

“La vida me da la oportunidad de enmendar el error de no haber tomado cartas en el asunto en ese momento. Ahora es distinto, hay cuatro demandas en camino para la gestora y dos para el eco” , expuso en Instagram.

Janet Barboza y su advertencia. Foto: captura Instagram

Martha Chuquipiondo responde a Janet Barboza

Antes de presentarse en el programa de Magaly Medina, la popular ‘Mujer boa’ le envió un fuerte mensaje a Janet Barboza para advertirle que no se retractará de sus palabras, tal como se lo había pedido la conductora públicamente.

Martha Chuquipiondo no quiso disculparse y se refirió sobre las posibles acciones legales que tome la figura de América Televisión por hablar de su vida privada.