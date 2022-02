Magaly Medina en contra de censurar el show de Hablando Huevadas

Magaly Medina se mostró en desacuerdo con censurar el programa Hablando huevadas, ya que uno de sus conductores, Ricardo Mendoza, se ha visto envuelto en una polémica luego de ‘bromear’ con la agresión sexual de una niña en el canal de YouTube Complétala. Tras las declaraciones del artista, cibernautas han pedido retirar el show de “humor negro”.

Luego de conocerse la solicitud de los usuarios en redes sociales, la presentadora de espectáculos dejó en claro que el comediante debe tener más responsabilidad cada vez que realice sus ‘bromas’. Sin embargo, aclaró que eso no significa que censuren el formato en YouTube, en el cual también participa Jorge Luna.

“Hay gente que piden que los censuren, que los saquen y que los enjuicie y que los boten del país. Siempre hay montón de voces que se indignan y quieren ir a lavar banderas. Tampoco me araño así, soy comunicadora y trabajo en un medio de comunicación hace muchos años y no me parece. La censura no es el remedio para nada” , indicó.

Figura de ATV critica a comediante y Norka Gaspar

Las burlas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar en un programa de YouTube han generado diversas críticas y una de ellas fue la conductora de espectáculos. Magaly Medina no toleró las supuestas ‘bromas’ y criticó a los comediantes. “Se pasaron de la raya porque esta vez bromearon, se rieron, y se carcajearon de un hecho del que nunca podemos burlarnos. Esta vez, creyeron que el humor tenía que ir por el caso de un acoso que sufrió una niña en un bus. Fueron realmente irresponsables e insensibles”.

Magaly Medina arremetió contra humoristas de Complétala

No pudo ocultar su molestia luego de que Ricardo Mendoza y Norka Gaspar hicieran mofa de la agresión sexual que sufrió una niña en un transporte público. Tras escucharlos, la presentadora de espectáculo mostró su fastidio y arremetió contra los comediantes. “Les permiten todo tipo de groserías al punto que no tienen límites”, sentenció. “No podemos estar celebrando este tipo de bajezas y este tipo de perversiones”, añadió.