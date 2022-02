Ivana Yturbe sobre Beto da Silva y su primer año de casados: “Ahí estamos, para salir adelante”

Ivana Yturbe y Beto da Silva son una de las parejas más estables de la farándula, y sus muestras de afecto enternecen a sus seguidores en redes sociales. Este jueves 17 de enero, ambos celebraron su primer aniversario de matrimonio, y se dedicaron emotivos mensajes.

Ivana Yturbe fue invitada al programa En boca de todos y se animó a contar varios detalles de su relación junto al futbolista. La modelo mencionó que el matrimonio ha cambiado su vida y que esta etapa había sido complicada para ella.

¿Qué dijo Ivana Yturbe sobre su pareja?

Las conductoras del programa le preguntaron a cerca de esta importante celebración en su vida, y ella respondió muy alegre. “Yo le agradezco a Beto, porque ha sido el mejor año de mi vida. Amo a mi familia con todo mi ser, voy a luchar por ella siempre, la adoro, es lo mejor que me ha pasado”, dijo la influencer conmovida por esta fecha especial.

Además, la producción del mencionado programa hizo una nota con varias imágenes de la boda y la felicitaron por su relación.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se reencontraron en la ciudad de Trujillo. Foto: composición/ Instagram

“Es una etapa maravillosa, obviamente no todo es color rosa, pero ahí estamos, para salir adelante”, señaló para luego comentar que se mudó a Trujillo con su pareja; sin embargo, continuará sus proyectos laborales en Lima.

La pareja celebra con una romántica cena

A través de sus cuentas en Instagram, la pareja dio a conocer qué hicieron para celebrar este día. Ambos compartieron imágenes de la romántica cena en la ciudad de Trujillo. La ex chica reality aprovechó para dedicarle un romántico mensaje al integrante de Alianza Lima.

“Buenos días. Amanecer todos los días y ver a este guapo que me impulsa, me ama, me mima y hace que mis días sean más lindos no tiene precio. Te amo, amor de mi vida”, escribió en una historia de Instagram.