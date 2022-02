Rosario Sasieta pide denunciar a Ricardo Mendoza y Norka por burlas a niña abusada: “Miserables”

Rosario Sasieta, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestó su indignación tras escuchar las burlas de los conductores Ricardo Mendoza y Norka Gaspar en un programa de YouTube sobre lo que vivió una niña violentada sexualmente.

A través de su cuenta de Twitter, la abogada tildó de “miserables” a los presentadores y pidió que se abra una investigación contra ellos.

“Exigimos que a estos miserables que se han burlado del ultraje sexual a una niña les sea abierta una investigación fiscal inmediatamente. Todo tiene un límite ”, escribió.

En otro post, Rosario Sasieta señaló que le parece increíble que exista “tanta maldad” para que alguien se burle de una agresión sexual.

“¡Realmente asqueada de tanta maldad! Defensoría, Fiscalía, Ministerio de la Mujer y Conadis deben entablar la denuncia formal en aras de lograr severa sanción para los que agreden afectando a millones de personas con discapacidad”, añadió.

“Quien se burla de una niña que ha sido víctima de un delito sexual no merece nada en la vida. Pido públicamente sean denunciados. Es imperativo que Fiscalía formule denuncia penal contra estos sujetos”, finalizó.

Rosario Sasieta pide denunciar a Ricardo Mendoza y a Norka por burlas a niña abusada. Foto: captura/Twitter.

Ana Jara condena burlas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

Por su parte, la excongresista Ana Jara se unió al pedido de Rosario Sasieta para que se frene con este tipo de comportamientos.

“Hacemos de conocimiento a la @FiscaliaPeru de la apología al delito de violación que hacen estos impresentables a través del YouTube. Esperemos no tarden en actuar”, comentó.

Ana Jara indignada con comentarios de youtubers. Foto: captura/Twitter.

Usuarios indignados por burlas de conductores

Usuarios lamentaron que los conductores Ricardo Mendoza, presentador de Hablando huevadas, y Norka Gaspar hayan tenido desafortunados comentarios sobre el caso de una niña que sufrió violencia sexual.

“Y pensar que hay gente que paga por ver esto, no dan risa, dan cólera. Muchos jóvenes los siguen por YouTube, una lástima”, “Da mucho coraje. Cómo es posible que se mofen de un tema tan delicado con una menor de edad como víctima”, “Ojalá no se acepten sus disculpas, porque hacen bromas de este tipo y luego salen diciendo disculpen nos equivocamos y no pasa nada”, “Esto es tan asqueroso, vomitivo. Increíble que puedan hacer bromas a partir de hechos tan dolorosos por los que, lastimosamente, atraviesan personas vulnerables como las niñas. Ojalá se pueda sentar un precedente”, fueron algunos de los mensajes.

¿Dónde denunciar casos de violencia familiar?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).