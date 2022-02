Anthony Aranda: los audios completos y sus mensajes cariñosos a Paula Manzanal

Anthony Aranda y Melissa Paredes se encuentran nuevamente en un escándalo mediático luego de que Magaly Medina presentara unos audios en los que el bailarín le expresa su cariño a Paula Manzanal. Según comentó la conductora, la grabación se habría dado a finales de setiembre, cuando ya estaba en coqueteos con su actual pareja.

¿Qué dice Anthony Aranda en su audio a Paula Manzanal?

La figura de ATV presentó a su audiencia una gran cantidad de material que pone en evidencia el vínculo que existió meses atrás entre la famosa influencer y Anthony Aranda.

Además de decirle “amorcito”, el bailarín le reclamaba a Paula Manzanal por no prestarle la atención que él quería. “Siento que solo me hablas para reclamarme cosas, no te siento interesada la verdad. No siento que te intereso o me extrañas. Tienes quizás una manera distinta de expresarlo, pero yo no lo siento”, se escucha en el audio.

En otro destape se ve una conversación en la que Aranda niega tener un acercamiento con Melissa Paredes. En ese momento, ambos se encontraban concursando en el programa de Gisela Valcárcel. “No me celes con Meli, es una mujer casada, con hijos”, se lee.

La reacción de Anthony Aranda y Melissa Paredes

Un reportero de Magaly TV, la firme abordó a Anthony Aranda y Melissa Paredes cuando se dirigían a un restaurante y les mencionó los audios que demuestran que el bailarín se había fijado primero en Paula Manzanal luego de conocerla en el set de Reinas del show.

Lejos de sorprenderse, la actriz indicó que no está interesada en el pasado de su pareja y que aquellas grabaciones no tenían importancia. Mientras, su acompañante solo ignoraba las preguntas del comunicador y le lanzaba piropos a la exconductora frente a las cámaras.