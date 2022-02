Rapero Snoop Dogg es acusado de agresión sexual a pocos días de cantar en el Super Bowl

Snoop Dogg, de 50 años, podría ver peligrar su libertad y participación en el Super Bowl al lado de Eminen y Dr. Dre, luego de que una mujer llamada Jane Doe (nombre ficticio utilizado para proteger su identidad) denunció ante el tribunal de Los Ángeles (California, EE. UU) que el rapero la agredió sexualmente en 2013.

¿Qué dice la denuncia contra Snoop Dogg?

Según trascendió, el miércoles 9 de febrero se presentó la demanda contra Calvin Broadus, nombre real de Snoop Dogg, por los cargos de agresión y asalto sexual.

El documento judicial señala que el 29 de mayo de 2013, tras asistir a un concierto en Anaheim (California), Jane Doe fue llevada contra su voluntad a la casa del rapero Bishop Don ‘Magic’ Juan (cuyo verdadero nombre es Donald Campbell), quien la agredió sexualmente.

Al día siguiente, ‘Magic’ convenció a la presunta víctima para asistir a la grabación del programa de televisión Snoop Dogg’s Double G News Network, sugiriendo que sería una gran oportunidad para su carrera como bailarina y modelo.

En el lugar, fue acorralada en el baño por Snoop Dogg quien la volvió a violar, bajo la premisa de que este podría arruinar su carrera en la industria si no accedía, por eso ella lo calificó como un predador.

Jane Doe denunció a Snoop Dogg y su colega Bishop Don ‘Magic’ Juan. Foto: Snoop Dogg/Instagram

Snoop Dogg rechazó llegar a un acuerdo

La demanda señala que el hecho provocó en Jane Doe episodios de ansiedad, estrés postraumático, depresión, pesadillas, trastornos del sueño, dolores de cabeza, angustia emocional y otras dolencias.

Según TMZ, la denunciante buscó obtener diez millones de dólares por mediación privada. Ante la negativa, denunció a ambos artistas y a sus empresas asociadas Gerber & Co, Inc.; la Colección Broadus, LLC; Casa Verde Capital, LLC; y Merry Jane Events, Inc.

PUEDES VER: Rapero Lil Uzi Vert condenado a 3 años de libertad condicional por agredir a su exnovia

La respuesta de Snoop Dogg

El mismo día en que se presentó la denuncia en su contra, el intérprete de “Drop It Like It’s Hot” y “Let’s Get Blown” respondió en Instagram hablando despectivamente de la sobreviviente, de quien indicó: “llegó la temporada de cazadoras de dinero. Tomen cuidado”.