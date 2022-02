Nicola Porcella fue vinculado con modelo y ella comenta cuál es su situación sentimental

Nicola Porcella regresará a México por razones laborales y no será parte de los 10 años de Esto es guerra; sin embargo, actualmente no se sabe cuál es su situación amorosa. Meses atrás, se vinculó al modelo con una de sus compañeras, Catherine Civiero, en el reality Guerreros México e incluso Luis ‘Cuto’ Guadalupe realizó una publicación mencionándolos.

“Una cena muy especial por sus 15 añitos de mi hijita, Ariana Candela. Muchas gracias a mi amigo @nicolaporcella12 y su novia por la acogida y el recibimiento en México. Grandes anfitriones y mejores embajadores del Perú en esas tierras”, fue el mensaje que el exfutbolista publicó junto a una foto grupal.

Luis Alberto Guadalupe y Nicola Porcella se reúnen en México. Foto: Instagram de Cuto Guadalupe

Sin embargo, hace algunos días Catherine Civiero colocó una caja de preguntas a través de su cuenta en Instagram para que sus seguidores le consulten sobre cualquier tema. Uno de los usuarios le preguntó a cerca de su situación sentimental y ella negó tener una pareja actual.

“¿Soltera?”, fue la pregunta y ella adjuntó una foto contenta y en la descripción “sii”. Incluso, le consultaron a cerca del exguerrero: “¿Eres novia de Nicola? Saludos”, y su respuesta fue “Es mi amigo”, cancelando un vínculo amoroso actual entre ellos.

Catherine Civiero aclara que no mantiene una relación con Nicola Porcella. Foto: Instagram.

Nicola Porcella descarta participar en Esto es guerra

El capitán histórico de las cobras también abrió una caja de preguntas en Instagram para aclarar las interrogantes de sus seguidores; sin embargo, una respuesta desmotivó a los televidentes que esperaban verlo participar en la nueva temporada de Esto es guerra.

PUEDE VER: Nicola Porcella afirma que en el Perú nunca encontró estabilidad emocional

“Nicola, ¿no vas a estar en EEG y celebrar los 10 años?”, fue la pregunta y el actor dijo: “no, pero les deseo lo mejor”. En otra historia, Porcella dio más detalles sobre su salida. “Chicos, tengo muchos mensajes así, si es que no son casi todos. Yo no he hablado con nadie, estoy a horas de volver a México, y si Dios quiere, al programa que quiero”, puntualizó.