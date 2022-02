Paula Manzanal confiesa su relación con Anthony Aranda: “Éramos muy unidos”

Paula Manzanal finalizó su silencio y confesó que Anthony Aranda intentó tener algo más que una amistad con ella desde su participación en el programa Reinas del Show. La modelo se presentó en el programa de América Hoy y, posteriormente, reveló conversaciones en el programa de Magaly Medina sorprendiendo, a todos los televidentes.

En ambos programas, la expareja de Fabio Agostini confirmó su cercanía con Anthony Aranda.

Paula Manzanal en América hoy

La influencer afirmó que la comunicación con Anthony Aranda era diaria y le sorprendió que él la bloqueara de todas las redes sociales el día del ‘ampay’ con Melissa Paredes. “Éramos muy unidos, muy amigos, hablábamos todos los días hasta el día del ampay, esa fue la última vez que hablé con él”, reveló Paula sorprendida con esta decisión.

Sin embargo, reveló que era ella con quien el coreógrafo iba a viajar a España. “Anthony sí tenía planes de venir a España, sí quería venirse a España, conmigo necesariamente no te lo puedo decir porque para eso se necesita dos personas que quieran. En realidad, por mi lado estaba negado, yo no quería una relación con él ni nada, pero sí me llevaba bien con él y le ofrecí ayuda en lo que necesitara”, dijo la joven que reside actualmente en el mencionado país.

Paula Manzanal revela cercanía con Anthony Aranda en América hoy. Foto: América Hoy.

Finalmente, les deseó lo mejor a la controversial pareja. “No quiero meterme en una relación, les deseo lo mejor. Todo esto es pasado, sí me dijo que era una persona muy especial para él, pero para mí, desde mi perspectiva era algo amical”, detalló.

Paula Manzanal en Magaly TV; la firme

La modelo se comunicó con el programa de Magaly Medina y reveló conversaciones por WhatsApp con el bailarín durante altas horas de la madrugada.

“Acabo de ver que Melissa dijo que empezó la atracción (con Anthony Aranda) desde finales de septiembre... El bailarín me escribía hasta hace unos días que me quiere, me escribía de madrugada, creo que borracho”, reveló la influencer, dejando entrever que Anthony la habría buscado incluso cuando ya estaba con Melissa Paredes.

Paula Manzanal revela conversaciones con Anthony Aranda. Foto: Magaly TV; la firme.

Asimismo, la ‘chica Tulúm’ afirmó que no se meterá más en esta relación porque ya le comentó todo a Melissa para advertirle sobre su pareja. “No sé si comerme escándalo ajeno, yo ya le escribí a Meli para que sepa con quién se metía”, finalizó.