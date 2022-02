¿Por qué se separaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez? Todo sobre su polémica historia de amor

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez son destacados actores en sus rubros, y son considerados íconos del drama y la comedia mexicana, respectivamente. Muy pocos recuerdan que ambos fueron pareja y formaron una familia; no obstante, la relación acabó de manera repentina, y muchos entredichos hubo entre ambos personajes luego de esta separación. Al margen de ello, Derbez aprovechó los últimos días para poder celebrar sus 10 años de matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo.

En la presente nota recordaremos más acerca de la frustrada relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, que volvió a ser tendencia luego de una entrevista al actor cómico hecha por Yordi Rosado.

Historia de amor de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

“Un día me dice Anabel: ‘Oye, flaquito, alguien está preguntando por ti’; y yo: ‘¿Quién?’. Me respondió: ‘Victoria Ruffo’; y yo: ‘¿La actriz?’. La verdad es que no era alguien que me gustara, que yo dijera ‘¡ay!’, pero cuando le gustas a alguien como que paras tu antenita”, contó recientemente Derbez sobre cómo conoció a la diva de las telenovelas.

¿Cómo fue la boda de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez no se guardó nada en una entrevista en la que le preguntaron por Victoria Ruffo.. Foto: @ederbez Instagram.

Se ha comentado mucho sobre la boda de la pareja, una fiesta que no fue formal y que fue considerada como ficticia, pero que para ellos resultó algo simbólico por el amor que se tenían. Ambos iniciaron una relación amorosa y se convirtieron en papás, pero se separaron y no concluyeron en buenos términos.

¿Por qué se separaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Ruffo acusó a Derbez de haberla engañado con la ceremonia que él orquestó con sus amigos comediantes. La actriz detalló que se trató de una ‘boda de broma’ en donde la disfrazaron de novia y alguien más actuó de sacerdote. Tras estas declaraciones, Eugenio respondió que Ruffo siempre supo que no era una boda auténtica.

¿Cuál fue el conflicto entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo no se quedó callada ante los señalamientos de su exesposo. Foto: Instagram / Victoria Ruffo

Tras las declaraciones de Derbez en una entrevista con Yordi Rosado, Ruffo compartió una imagen en la que destapó el mensaje aparentemente dirigido al comediante: “Cuando una persona te decepciona, por más que tú la perdones, ya no vuelve a ser nunca como antes”.

¿Cuántos hijos tuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Ambos son padres de un hijo llamado José Eduardo, quien al igual que sus padres está vinculado al mundo actoral y artístico.