Nicolás Galindo agradece a sus compañeros de Yo soy: “He sentido apoyo incondicional”

El último lunes 31 de enero arrancó una nueva temporada en Yo soy llamada Nueva generación, donde buscarán a los niños con mejores dotes en la imitación y el canto. El programa concurso no solo presentó un renovado formato, sino que también nuevos rostros en los jurados, como Julián Zucchi y Yiddá Eslava, y en la conducción con la inclusión de Nicolás Galindo.

El actor es compañero de Karen Schwarz y desde ya afirmó haberse sentido muy cómodo en sus primeros días en esta nueva experiencia. El protagonista de Luz de luna también agradeció a cada uno de sus compañeros, ya que aseguró haber sentido un cálido recibimiento y mucho apoyo en estas primeras ediciones.

Nicolás Galindo agradece a sus compañeros de Yo soy: nueva generación

“Me han recibido con los brazos abiertos, me han enseñado rápidamente lo que tengo que saber y he sentido un apoyo incondicional y muy generoso de parte de Karen, que me da consejos y me apoya mucho. Igual al equipo de producción y técnico”, inició.

“Julián y Yidda también entraron conmigo y nos matamos de risa. Nuestros camerinos están uno al lado del otro, conversamos mucho. Jorge Henderson es una eminencia, lo he visto de chico y lo admiro. A Janick Maceta recién la he conocido y es maravillosa, una gran persona. De todos aprendo, esto recién empieza y me siento premiado”, añadió para El Comercio.

Nicolás Galindo evita que Karen Schwarz lo ayude tras olvidar pauta de Yo soy

Nicolás Galindo tiene su primera oportunidad en la conducción de un programa y en una de las primeras ediciones de Yo soy: nueva generación se notó su falta de experiencia. El actor se olvidó por unos segundos la pauta, por lo que Karen Schwarz intentó ayudarlo, pero este se negó rotundamente.

“Nico, es tu momento o, si quieres, yo lo hago. No hay problema”, le dijo la presentadora. Él respondió: “¡No! No me quites mi momento”, aunque luego terminó recurriendo a Julián Zucchi para ayudarse.