Novio de Elías Montalvo habla sobre su relación con él: “Me gustan medio ‘Rubís’”

Luis Guzmán y Elías Montalvo se juntaron para hablar sobre su relación y estuvieron en videollamada con Rodrigo González, quien le recordó al mexicano el post de Instagram que hizo el año pasado, donde tildaba a Elías de interesado por estar en salidas con Peter Fajardo.

Peluchín comenzó diciendo: “Elías estaba con el accidente en su pico máximo de popularidad y que tú salgas a decir eso en un momento como ese, como comprenderás, te van a prestar atención”; a lo que Luis le respondió: “Pero ese pantallazo ya tiene muchísimo tiempo, eso no es nuevo”.

Sin embargo, el conductor de Amor y Fuego insistió en que la fecha de publicación no es importante, pues si se piensa que una persona es interesada, no influye el tiempo. Ante esto, Guzmán tuvo una peculiar respuesta: “Es que crecí viendo telenovelas mexicanas y me gustan medio ‘Rubís’”, generando que Peluchín estalle en risas.

Ahora todo tiene una explicación”, señaló Rodrigo González mientras se reía sin parar.

Elías Montalvo se reencuentra con su novio en México

El exintegrante de Esto es guerra sorprendió a sus fanáticos con la noticia de que retomo su relación con su expareja, el mexicano Luis Guzmán. Ahora, se enrumbó a tierras aztecas con motivo de participar de un casting en la cadena televisora Televisa.

Por medio de su perfil de Instagram, el influencer compartió una serie de historias en compañía de su pareja, quien lo recibió con un ramo de flores. “Su carita”, fue la única descripción que puso Elías Montalvo, con emojis de corazón.

Rodrigo Gonzáles se sonroja por comentario de Elías

El modelo Elías Montalvo visitó el set de Amor y fuego para dar una entrevista exclusiva. Un fragmento de la entrevista se hizo viral, ya que evidenciaría que el exintegrante de Esto es guerra habría coqueteado con el presentador Rodrigo González. Cuando empezaron a hablar de las edades, Elías le dijo a Rodrigo que lucía muy joven. Según los internautas, esto habría puesto nervioso al presentador.