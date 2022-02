Selena Gomez recuerda un grave error de maquillaje durante una alfombra roja

Selena Gomez fue entrevistada por la edición británica de Glamour, una revista de moda y belleza, en donde le preguntaron cuál fue su desastre más memorable. Ella recordó una noche del año 2018, en la que asistió a la Met Gala. Ese año, el tema era: Heavenly bodies: fashion and the catholic imagination (Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica), y comentó que sus estilistas tuvieron un error en la idea que planearon.

“Mientras me preparaba para la Met Gala hace unos años, me pusieron un poco de autobronceador, y me quedaba genial, pero a medida que avanzaba la noche, se fue oscureciendo más y más”, dijo la actriz, quien hoy en día toma el acontecimiento como una anécdota graciosa.

La artista aclara que ella no se dio cuenta de lo sucedido durante las primeras horas, hasta que le enviaron una foto de la alfombra roja y vio su color de piel. “Cuando me senté, vi una foto mía y tenía la cara completamente naranja. Y ahí estaba yo, en este prestigioso evento. Mi primer pensamiento fue: ‘¡Tengo que salir de aquí!’”.

Selena Gomez en la alfombra roja del Met Gala 2018. Foto: Fashion sizzle

Sin embargo, no es la primera vez que la compositora relata este momento. Durante otra entrevista con la revista Vogue, indicó que pensó que se convertiría en un meme. “Pensé que me iban a comer viva por eso, y decidí hacer que mi equipo de seguridad me grabara yendo hasta mi coche en plan huida”, dijo a vocalista de “999″, “Baila conmigo” y “De una vez”.

