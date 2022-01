Johnny Depp venderá los retratos que pintó de Heath Ledger, Elizabeth Taylor y Tim Burton

Johnny Depp anunció la venta de colección NFT Never fear truth, que incluye los retratos que pintó de grandes estrellas de Hollywood como Marlon Brando, Elizabeth Taylor, seres y amigos cercanos como Tim Burton, Heath Ledger, su hija Lily-Rose Depp, además de héroes personales y ficticios como Bunnyman, creado por su hijo, Jack Depp.

¿Qué es NFT? Un ‘non-fungible token’ (token no fungible en español) es un activo digital que es único y no se puede replicar.

Retratos de Marlon Brando y Elizabeth Taylor pintados por Johnny Depp. Foto: Never Fear Truth

La colección NFT Never fear truth

El protagonista de ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993) anunció a través de la página oficial de la colección que está incluirá 11.111 artículos, en las que se encuentran sus pinturas de estilo pop.

“Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre aquellos que más me importan, como mi familia, amigos y personas a las que admiro. Mis pinturas rodean mi vida, pero las guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse jamás”, afirmó Johnny Depp.

Johnny Depp pintando su autorretrato. Foto: Never Fear Truth

Johnny Depp destinará ganancias a organizaciones benéficas

El actor de 58 años también confirmó que el 25% de todas las ventas de la colección NFT Never fear truth se destinarán a organizaciones benéficas, como el Hospital Infantil de Los Ángeles y el Hospital Infantil Great Ormond Street, la Fundación contra el SIDA Elizabeth Taylor y la organización The Gonzo Trust, creado en memoria de Hunter S. Thompson, corresponsal político para Rolling Stone y creador del periodismo Gonzo, además de héroe personal de Johnny Depp.