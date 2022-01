‘Yo soy: grandes batallas’: estos imitadores pasaron a la gran final de la competencia

Este viernes 28 de enero, Yo soy: grandes batallas internacional definió a los imitadores que pasan a la recta final. Es por ello que los concursantes se batieron a duelo para que el jurado escoja solo a uno de ellos. Son cinco competidores que darán lo mejor de sí para convencer y demostrarle al público que uno de ellos es mejor.

‘Ricardo Montaner’

El primero en presentarse en el escenario de Yo soy: grandes batallas fue el imitador ecuatoriano de Ricardo Montaner. A su paso por el set interpretó el famoso tema “Tan enamorados”, con el que se enfrentó a ‘Demi Lovato’, quien no pudo pasar a la final del reality.

“Gran batalla por parte de ambos. Como dice Katia, es muy milimétrica, pero esos pequeños detalles han hecho que yo tome esta decisión”, dijo por su parte Janick Maceta, quien eligió a Montaner. “Uno de ustedes cantó mejor, uno de ustedes tiene mejor color del personaje, uno de ustedes tiene una carrera más como solista, pero uno más como imitador”, indicó Mauri Stern, y eligió a ‘Montaner’.

Entre los finalistas están ‘Jose Feliciano’, ‘Yuri’ y ‘Juan Gabriel’. Foto: Captura / Latina

‘Yuri’

La imitadora de la cantante mexicana Yuri se lució en el escenario muy imponente con un traje en tono morado. Ella se enfrentó a ‘Celia Cruz’, quien mencionó que es la primera vez que imita a la salsera.

Tras la presentación de los artistas, Mauri Stern no se mostró tan convencido. “Ha sido una noche un poco desinflada. Me voy por el que creo que cantó mejor, no 100% el color, pero mejor”, dijo, y eligió a ‘Yuri’. Ante ello, Jorge decidió llenar de halagos a la concursante y le dijo que era una maestra.

‘Juan Gabriel’

“Por qué me haces llorar”, fue el tema con el que ‘Juan Gabriel’ encantó a los jurados y pasó a la recta final. El imitador se presentó en el escenario con una copa de whisky, similar a la presentación que hizo el verdadero cantante en una importante presentación. Él enfrentó a ‘José José', quien cantó “Mi vida”.

“Yo los quiero ver a los dos en la final y es una decisión difícil la que tenemos que tomar. Son los dos talentos e increíbles”, sostuvo Janick, y eligió a ‘Juan Gabriel’. Por su parte, Mauri Stern fue el encargado de tomar la decisión final. “No veo a ningún mejor imitador del uno del otro, pero hay algo muy especial que sucedió dentro de mí y tengo que ir por acá”, dijo, y eligió a Ronald Hidalgo.

‘Feliciano’

El imitador de Feliciano se enfrentó a ‘Lucho Barrios’, quien cantó el popular tema “Marabú”, pero no logró pasar a la final. Por decisión unánime, el jurado votó por el cantante puertorriqueño. El primero en dar su opinión fue Jorge Henderson. “Hoy mi voto es para José Feliciano”, sostuvo brevemente. “Yo ya tengo acá mi voto, ya que ha sido excelente”, sostuvo por su parte Janick Maceta. La decisión final la tomó Mauri Stern, quien de inmediato mostró el nombre de ‘José Feliciano’.

‘Nino Bravo’

Los concursantes que se enfrentaron al final fueron ‘Nino Bravo’ y ‘Emmanuel’, pero quien sobresalió esta noche fue el imitador chileno. “La gente me ha tratado increíble, me ha dado mucho cariño, y se siente como un a mochila, un gran peso, porque la primera vez que me presenté no conocía a nadie. Literalmente, la gente no me conocía mucho y ahora como que tengo mucho cariño y afecto”, contó antes de presentarse en el escenario para cantar “La puerta del amor”.

Al final del permance de ‘Nino Bravo’, la mayoría de jurados votaron por él. “Un deleite para los oídos, perfección y poder”, sostuvo por su parte Mauri Stern.