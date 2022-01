Tommy Portugal defiende a Bad Bunny de detractores: “Si no te gusta, lo ignoras”

Tommy Portugal hizo contundente anuncio respaldando al ‘Conejo malo’ ante una gran lluvia de críticas por parte de usuarios en redes sociales. Varias horas después de lanzada la masiva preventa de entradas del concierto en Perú que brindará Bad Bunny en la capital de Perú el próximo 13 de noviembre, han sido muchos quienes han salido a pronunciarse sobre el artista de género urbano.

Algunos tristes y desanimados debido a que no pudieron conseguir un boleto para su ansiada presentación en el Estadio Nacional, como también hubo otros que se mostraron disgustados por el fanatismo de los seguidores de Bad Bunny, pues no gustan de su música y no consideran sus obras artísticas merecedoras de tal atención.

Ante esto, el artista peruano Tommy Portugal no pudo quedarse callado y utilizó sus redes sociales para salir en defensa del intérprete de “La canción”, además de mencionar que le gustan algunas canciones del cantante de trap.

Tommy Portugal da contundente respuesta a críticos de Bad Bunny

El músico de cumbia recurrió a su perfil personal de Facebook para realizar una publicación en el marco de los ataques y críticas hacia la música del artista urbano Bad Bunny.

“A mí sí me gustan algunas canciones de Bad Bunny, ¿y? Lo acepto. No tengo que hablar mal de su música o de los que escuchen su música para aparentar ser más bacán ”.

“Veo el Facebook lleno de críticas a su música, pero... si no te gusta algo no lo mencionas, no le haces caso, simplemente lo ignoras, ¿o no?, agregó la expareja de Estrella Torres.

“No hay música buena o mala solo música que te gusta y música que no te gusta. Maduren BB’s”, concluyó Tommy Portugal.

Tommy Portugal dio contundente respuesta a detractores de Bad Bunny. Foto: Tommy Portugal/Facebook

Tommy Portugal tuvo encuentro casual con novio de Estrella Torres

En la última gala de la segunda temporada de El artista del año, Tommy Portugal acudió al reality de talentos como refuerzo de su expareja Estrella Torres, quien acudió acompañada de su novio Kevin Salas.

Asimismo, el cumbiambero mencionó que tuvo un encuentro con la pareja de Estrella y aseguró que no tuvo ningún inconveniente con él, pues respeta mucho la relación de la artista.