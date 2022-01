Mimy Succar nos dice que nunca es tarde para cumplir las metas: “Para eso no hay edad”

Mimy Succar, la madre de Tony Succar, será jurado en la nueva temporada de Perú tiene talento. El programa vuelve a la televisión luego de casi 10 años de ausencia. La progenitora del percusionista peruano ha relanzado su carrera tras décadas de haber decidido pausarla.

Su trabajo artístico no inició desde su sorpresiva aparición en La voz senior, sino, desde muy joven, cuando cantaba para la comunidad japonesa y creó una orquesta de música latina. En esta entrevista para La República, sabremos un poco más de la madre del músico peruano que nos trajo dos premios Grammy.

Perú tiene talento vuelve a las pantallas peruanas luego de 8 años. Es su primer rol en la televisión, un debut… ¿Cómo llegó la propuesta para ser jurado del programa?

Esto comenzó desde mi aparición en La voz senior, donde sorprendí a Tony Succar. A ellos (los productores) les impresionó mi carisma y desenvolvimiento. Me contactaron para invitarme a ser jurado del programa. Yo nunca había hecho televisión y menos (tenía) la experiencia. Quedé sorprendida por la propuesta, que finalmente acepté . Allí, me ayudaron un montón y fueron muy cariñosos.

¿Cómo ha sido el trato con los otros jurados como Renzo Schuller, Ricardo Morán y Gianella Neyra?

Súper lindo, desde el primer momento. Solo los conocía en pantalla, jamás pude verlos en persona anteriormente. Nos llevamos bien, hicimos una química super buena. Por eso ahora me encanta la televisión.

Su anuncio en el programa coincidió con la promoción de su primer sencillo “No me acostumbro”, que forma parte de su disco de relanzamiento. Sabemos que se alejó mucho tiempo de la música. Pero ahora, ¿qué sentimientos tiene por volver a seguir su sueño?

Todo se presentó en un solo momento, por eso digo que los tiempos de Dios son perfectos. Con Tony siempre hemos trabajado juntos, él como productor. Al verme como espectador en La voz senior, se dijo: ‘Tiene mucha proyección con el público, tengo que hacerle una producción a mi madre’. Fue ahí cuando me lo propuso. Él tenía un tema guardado: “No me acostumbro”. Lo hizo hace un tiempo, pero lo dejó ahí. No había encontrado quién podría interpretarlo. Pero esa canción estaba destinada para mí (risas). Fue entonces que la grabamos, hicimos el videoclip y nos cayó la propuesta de Perú tiene talento. En Lima hicimos el lanzamiento del primer sencillo.

6.12.2021 | Publicación de Tony Succar anunciando el lanzamiento del sencillo debut de su madre, Mimy Succar. Foto: Tony Succar/Instagram

¿Cómo nació ese vínculo con la música criolla y la salsa?

Me inicié cantando música japonesa, por el colectivo con el que vivía. Cantaba para ellos. En casa escuchábamos música latina, y sobre todo la peruana. Mi papá ama la música peruana, él tenía una joyería en los Barrios Altos, cuna de grandes cantantes. Amo la música negra, por el ritmo, la sazón que tiene. Luego, en Miami, aprendí a cantar de todo, como la salsa. Ya tengo mucha experiencia en estos ritmos.

¿Qué puede destacar de su paso por el modelaje? Salió ganadora en 1979 en una competición llamada Miss Nikkei Perú, y luego participó en el concurso internacional. ¿Qué aprendió en ese camino?

Los certámenes de belleza son más difíciles que salir a cantar en un escenario, porque en los concursos te miran de pies a cabeza, tu forma de hablar y de comunicarte. Allí es donde aprendí a desenvolverme con el público, a tener ese contacto con ellos y con un jurado. Agradezco a Dios de haberme elegido, a la colectividad japonesa, por poder vivir la experiencia y haber aprendido a desenvolverme.

¿Cuándo se dio cuenta de que Tony Succar tenía el gran don de tocar instrumentos musicales?

Desde pequeño, cuando ensayábamos en el garage con la orquesta que tenía. Él (Tony) siempre se sentaba con nosotros. Le tenía que dar una cuchara o cualquier cosa para que piense que también ensayaba. Y practicaba con mucha seriedad. Nos escuchaba y hacía los ritmos. Una vez, el director musical del grupo me manifestó que él tenía talento y que había nacido para ser músico: ‘Cuando sea más grande va a ser tremendo músico’, me dijo.

Ahora Tony está en una nueva etapa, como padre de familia. ¿Cómo se siente usted?

Me siento feliz. Ya tengo la experiencia de ser abuela, por mis otros hijos. Este regalo es una hermosura. Los otros niños son ‘gringos’, pero ella tiene rasgos japoneses. El papá de ella (Lauren) dice que es la primera vez que ve una ‘japonesita guajira’.

¿Cómo es su relación con Lauren Succar, su nuera?

Nos llevamos bien, es muy amorosa. Ella nos conoció en una representación que hicimos en la universidad. Se quedó impresionada por cómo Tony trabajaba al lado de su madre. Le atrajo.

Mimy Succar y su esposo sostienen en brazos a la pequeña Emma. Foto: Mimy Succar/ Instagram

¿Qué mensaje le dejarías a las personas que han pausado sus sueños, o mejor dicho trabajo, proyectos… por priorizar otras cosas?

Para cumplir tus sueños no hay edad. Lo que Dios destina para ti se va a cumplir. Que sigan soñando, estudiando, siempre sigan pensando que sí lo van a hacer. Por ejemplo, como cantante siempre quise hacer un disco, pero a veces le decía a mi esposo que si íbamos al mundo de la discografía con quién dejaría a nuestros hijos. Entonces, lo pausé. Pero no dejé de lado el entretenimiento. Al final, valió la pena, porque ahora estoy feliz de que mi primer sencillo ha sido gracias al trabajo de mis hijos y el apoyo que me dan.