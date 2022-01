Merly Morello tras filtración de falso video íntimo: “Es terrible que me intenten sexualizar”

Merly Morello, quien caracterizó a la tierna Lily en De vuelta al barrio, utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de que se filtrara un video íntimo del que aseguraban era la protagonista. Por medio de sus historias en Instagram, la actriz aclaró que no es quien aparece en el mencionado clip y manifestó su indignación por las reacciones machistas que han surgido después de lo ocurrido.

“Uno, no soy yo, tengo tatuajes bajo el busto y en los brazos; dos, es bastante incómodo estar desconectada, volver a conectarme y ver todo lo que sucedió. E s terrible que se me intente sexualizar de esta forma y no solo desde que tengo 18 años, sino siendo menor de edad porque esta clase de cosas me ocurren desde que tengo 13 años”, aseveró.

Como se recuerda, Merly Morello se encontraba de viaje cuando surgió la filtración del falso video íntimo y sin señal en su teléfono, por lo que no estaba enterada sobre el tema.

Merly Morello indignada por el machismo en la sociedad

A raíz de lo sucedido, Merly Morello aprovechó para reflexionar sobre el machismo que aún sigue presente en nuestra sociedad.

“Nos demuestra una realidad bastante cruda acerca de la sociedad actual que, a pesar de que decimos que hemos avanzado un montón, seguimos sexualizando de la misma forma y juzgando a las personas a las que se les filtró videos de este tipo”, aseveró.

“La persona juzgada no debería ser la del video, sino la que lo filtró. Ustedes saben con las malas intenciones que lo hacen. ¿Cómo quieren quedar? ¿Bien? No, quedan como imbéciles, quedan como idiotas”, añadió la joven actriz, quien días atrás celebró a lo grande sus 18 años.

La mamá de Merly Morello salió en su defensa por filtración de video íntimo falso. Imagen: Instagram

Canales de ayuda

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley N º 29733.