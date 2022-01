Gustavo Bueno sobre ingreso de Andrea San Martín y Nicola Porcella a AFHS: Es para actores de verdad

Gustavo Bueno es un icónico personaje de la televisión y cine nacional desde hace muchas décadas. Hablar de él es referirnos al talento y la experiencia de quien ha interpretado muchos de los personajes más queridos del medio artístico del Perú.

El actor está emocionado por su retorno a la TV con su recordado personaje de Giberto Collazos, quien es querido por su inocencia y carisma hacia su familia en la teleserie Al fondo hay sitio. Esta producción dejó de transmitirse hace unos años, pero el proyecto volvió a tomar forma tras la confirmación para esta continuación de parte de algunos miembros del elenco general.

El medio de comunicación Infobae conversó con el artista sobre el especulado ingreso de nuevos personajes a AFHS, como los ex chicos reality Andrea San Martín y Nicola Porcella. Gustavo Bueno respondió: “Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad”.

Asimismo, añadió: “Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien, pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción. No es que viniera alguien y dijera: ‘Yo quiero hacer eso’. Eso nunca ha funcionado”.

Gustavo Bueno opina sobre el ingreso de Mayra Couto y Nataniel Sánchez

La actriz que le dio vida a Fernanda de las Casas, Nataniel Sánchez, aseguró que ella no volverá al Perú para reincorporarse a las grabaciones de Al fondo hay sitio porque radica fuera del país.

En ese sentido, el artista Gustavo Bueno manifestó: “Siempre está la posibilidad de que algunos se reincorporen después… En el caso de Nataniel Sánchez, ella está en España. Tiene mucha ilusión con algunos temas que ya ha formado allá, pero no siempre es bueno depender de las cosas que se te presenten en un país que no es tuyo”.

La cineasta Mayra Couto, por su parte, denunció públicamente a Andrés Wiese de acoso sexual y maltrato. Por ello, los seguidores concluyeron que no volverían a trabajar juntos; sin embargo, el conocido intérprete de don Gilberto señaló: “Según yo sé, ella quería volver, pero no sé si dentro del esquema que han planteado funcione su personaje, eso depende de los guionistas. A mí me dieron a entender que quería participar, de ahí no sé más”.

¿Qué hizo Gustavo Bueno al finalizar Al fondo hay sitio?

La larga experiencia de Gustavo Bueno hizo que su salida de Al fondo hay sitio no lo aleje por completo de la televisión peruana a pesar de que el actor trabajó durante siete años detrás del papel de Gilberto Collazos.

Tras su salida de AFHS, él se desempeñó en proyectos audiovisuales como Cumbia pop, De vuelta al barrio, Cebiche de tiburón, Margarita 2, El rapto y más.