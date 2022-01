Raúl Romero llena de elogios a Hablando huevadas: “Una catedral del entretenimiento”

A pesar de que ha estado alejado por más de 10 años de la televisión nacional, el nombre de Raúl Romero fue el principal protagonista en los últimos días. El presentador fue pedido por miles de usuarios a través de las redes sociales para que vuelva a la conducción con Esto es Habacilar, que estrenó una nueva temporada este último lunes 24 de enero.

Sin embargo, el popular ‘Cara de Haba’ negó rotundamente esta chance reafirmando el video que publicó a finales del 2021, donde descartó su regreso a la televisión. Esto sucedió durante su reciente participación en Hablando huevadas, donde se animó a dar más detalles de lo que fue su pasó por la televisión.

Raúl Romero llenó de elogios a Hablando huevadas

Luego de ser presentado por todo lo alto, Raúl Romero se tomó unos segundos para alabar el buen momento que atraviesan Jorge Luna y Ricardo Mendoza. El presentador también señaló que se sentía algo raro luego de volver a dar una entrevista después de algún tiempo.

“Estoy en una catedral del entretenimiento y la diversión”, señaló entre risas, antes de preguntar si el show se estaba transmitiendo en vivo.

Raúl Romero descarta volver a Habacilar

Como era de esperarse, Jorge Luna y Ricardo Mendoza aprovecharon la presencia de Raúl Romero para preguntarle sobre su vuelta a Habacilar. El presentador fue tajante en su negativa, pero reveló que existió una llamada por parte de la producción del programa para pegar la vuelta, aunque en 10 minutos les dijo que no.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, señaló.