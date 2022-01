Johanna San Miguel se sincera y habla de su expareja Stefano Salvini: “Nunca lo voy a olvidar”

La actual conductora de Esto es habacilar Johanna San Miguel se presentó en el set de En boca de todos para hablar sobre su participación en el programa. A su paso, una pregunta sobre su expareja Stefano Salvini la tomó por sorpresa, pero fiel a su estilo, no dudó en responder.

Johanna San Miguel mencionó que cuando inició su relación con el actor Stefano Salvini, las personas hablaron mucho al respecto, ya que la pareja tenía una diferencia de edad de 25 años.

¿Qué respondió Johanna San Miguel?

“¿Qué paso con el chibolo?”, fue la pregunta que le hicieron a la exconductora de Esto es guerra. “Eso es vox populi, todo el mundo sabe que yo estuve en una época con Stefano Salvini que era 25 años menor que yo, estuve con él, la gente casi colapsa en Lima. Era como… ¿Cómo va ser? ¿Cómo va a suceder? Pero sucedió”, respondió.

Además, San Miguel no dudó en enviarle un saludo y no descartó la posibilidad de trabajar juntos en un futuro. “ Fue lindo, fue increíble, una relación buena. Le tengo un cariño. Si me estás mirando te mando un beso, hemos conversado hace poco porque él es actor y yo actriz. Puede ser que trabajemos nuevamente, uno nunca sabe, la vida es así”, mencionó. “Las cosas como son. Le tengo mucho cariño, es una persona que nunca lo voy a olvidar”, finalizó.

Johanna San Miguel sobre su ingreso a Esto es Habacilar: “Ya no quiero ver a los guerreros”

El lunes 24 de enero, se estrenó Esto es habacilar, programa que conduce Johanna San Miguel y Roger del Águila. Al ingreso, la actriz y presentadora dio unas palabras de bienvenida y mencionó que no quería ver a los chicos reality

“Regresar a un espacio como este, con público, es como estar en el teatro, la cosa es diferente; ya no quiero ver a los guerreros nunca más en mi vida”, sostuvo.