¿Qué fue de la vida de Luisito Caycho el ‘Chamaco’, expareja de Lucía de la Cruz?

Luisito Caycho fue un personaje de la farándula que saltó a la fama al casarse con Lucía de la Cruz. Luego de muchos altibajos en su matrimonio, los esposos se divorciaron en el 2014 y tomaron rumbos diferentes.

Sin embargo, el joven aprovechó su momento de popularidad y consiguió un lugar en la televisión, pues formó parte del fenecido reality juvenil Bienvenida la tarde, conducido por Laura Huarcayo.

Luis Caycho, expareja de Lucía de la Cruz Foto: difusión

Actualmente, Luisito, quien se hizo llamar el ‘Chamaco’, ha vuelto al ojo público por pedir que regrese el programa de competencia a través de un video que se viralizó en pocas horas. Su solicitud llegó a propósito del estreno de Esto es habacilar, que vuelve a las pantallas este 24 de enero.

Pero ¿a qué se dedicó Lusito Caycho todo este tiempo fuera de la TV? En las siguientes líneas te vamos a contar algunas novedades de este personaje.

Luisito Caycho radica en España: se dedica al canto y tiene una barbería

Desde hace varios años, Luisito Caycho se encuentra radicando en España y, luego de pasar por muchos momentos difíciles en ese país, logró trabajar como cantante de una orquesta en el país europeo, y también tiene su propia barbería.

Asimismo, al igual que muchas figuras del medio, el popular ‘Chamaco’ no ha sido ajeno a las redes sociales y se animó a compartir contenido en plataformas como Facebook, YouTube e Instagram.

“Hola, mis amigos y amigas. Quería comentarles que estoy en una nueva faceta de mi vida, aparte de ser artista de la TV y cantar, y ser barbero, y etc., comentarles más que todo que estoy comenzando de a poquito soltando unos videos como influencer”, escribió por medio de su cuenta oficial de Facebook.

Luis Caycho trabaja como barbero en España

Luisito Caycho recuerda duros momentos al viajar a España

Durante una entrevista con la periodista Rosario Victorio, reveló que sus primeras noches en el Viejo Continente fueron las más difíciles, pues tuvo que dormir en la intemperie.

Luisito Caycho recordó los trabajos que hacía en la televisión cuando vivía en el Perú y los comparó con las labores que tuvo que realizar cuando llegó a España.

“Allá cantaba, salía en televisión, ganaba plata. Tenía todos los lujos. Y venir a un país nuevo a comenzar de cero es muy duro. He limpiado baños, he salido a las playas a vender comida”, expresó en el video.

Luego, la youtuber le preguntó sobre el momento más duro que le ha tocado vivir en el país ibérico. Ante la interrogante, la expareja de Lucía de la Cruz pensó unos segundos y afirmó: “Cuando tuve que dormir en el parque, con mis maletas. Yo quería llorar todas las noches, recordaba a mi familia”.

Luisito Caycho se convirtió en padre

En julio del 2021, Luisito Caycho se mostró muy emocionado al anunciar la llegada de su hijo. La noticia se supo a través del portal de Instarándula.

“Te has hecho esperar. Yo he venido de gira de Madrid, le hablé y me esperó… Esperando a mi retoño, al ‘Chamaquito’. Quiero decirte que te amo con toda mi alma, Luis Gerad, que siempre a pesar de todo voy a estar contigo, apoyándote en las buenas y en las malas. Estamos esperando que llegues ya”, expresó el cantante.

Luisito Caycho pide que regrese Bienvenida la tarde

“Hola, qué tal, Samuel. ¿Cómo estás? Bueno, saludarte desde acá, de Barcelona, España, y, bueno, por supuesto tiene que regresar Bienvenida la tarde, porque es un programa que ha dado mucho entretenimiento a muchas personas y sobre todo ha tenido mucho éxito”, dijo el ‘Chamaco’ en un clip dirigido al periodista Samuel Suárez ‘Samu’.

“De parte de Luisito el ‘Chamaco’, apunta la placa desde Barcelona, bendiciones, Samuelito. A regresar Bienvenida la tarde, sí o sí”, finalizó.