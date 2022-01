Liam Gallagher quiere volver a tocar un clásico de Oasis en sus conciertos

Al parecer, Liam Gallagher está más presente que nunca en la atmósfera musical, a través de las redes sociales. En esta ocasión, el exvocalista de Oasis respondió la publicación de un fan en Twitter y reveló cuál sería la canción de su antigua banda que desea volver a tocar en sus conciertos.

¿A qué canción se refiere Liam Gallagher?

Durante las primeras horas del jueves 24 de enero, el menor de los Gallagher se animó a sumergirse en Twitter para contestar las consultas frecuentes de sus seguidores. De esta forma, se supo que el cantante desea presentar en vivo el tema “I can see a liar”, del disco Standing on the shoulder of giant de 2000.

El fanático respondió: “Si pudieras cantar una canción de Oasis que no has cantado en varios años, ¿qué canción sería?”. “‘I can see a liar’ me está haciendo cosquillas en estos días”, respondió Liam.

Recordemos que la canción fue interpretada solo unas pocas veces por Oasis. La última vez que la tocaron en vivo fue en el programa The late show with David Letterman, en mayo de 2000.

Liam reveló cuál sería la canción de Oasis que volvería a tocar en vivo. Foto: Twitter Liam Gallagher

¿Qué pasó con el “anuncio masivo” de Liam Gallagher?

La semana pasada, Gallagher sorprendió a los cibernautas al anunciar que iba a dar un “anuncio masivo” a través de Twitter. Los seguidores de Oasis volvieron a sentir la ilusión de un posible encuentro entre sus integrantes.

Los fans están atentos al "masivo" anuncio del músico. Foto: Twitter Liam Gallagher

Un día después, el cantante de Oasis confirmó que su nueva canción, “Everything’s electric”, llegará el 4 de febrero. Este forma parte de su tercer álbum individual C’mon you know, el cual saldrá el 22 de mayo.

Liam confirmó el título de su próxima canción. Foto: Twitter Liam Gallagher

Previo a esta noticia, cuando un usuario quiso hacer referencia de la conexión entre su hermano mayor Noel y U2, Liam descartó públicamente que será parte del siguiente tour de la banda.

Liam Gallagher habla sobre colaborar con U2. Foto: Twitter Liam Gallagher

Finalmente, también le reveló a sus fanáticos que no había visto el último documental sobre The Beatles. Se sabe que el músico es fanático de The Fab Four.

Liam Gallagher opina sobre el documental de The Beatles. Foto: Twitter Liam Gallagher

Liam Gallagher en la próxima edición de los BRIT Awards

Gallagher también ha anunciado que se presentará con un show musical en los próximos BRIT Awards 2022. La ceremonia se desarrollará en The O2 en Londres el próximo 8 de febrero. De igual forma, el cantante confirmó a sus fanáticos en Twitter que interpretará su nueva canción “Everything’s electric” en el evento.