Lizbeth Rodríguez interrumpe boda de youtubers para exponer supuesta ‘infidelidad’

Lizbeth Rodríguez es conocida por ser la presentadora de Exponiendo infieles, programa emitido por la plataforma de YouTube en el que ofrecía dinero a cambio de permitirle revisar los celulares de las parejas para buscar pistas que confirmen engaños dentro de la relación. En esta ocasión, la presentadora irrumpió el matrimonio de dos youtubers para jugar una pesada broma a los invitados.

Se trata de la pareja Cellegrini y Banaz, quienes se comprometieron en setiembre de 2020 y finalmente realizaron su boda el último jueves 20 de enero. La pareja se lucía tan feliz en una ceremonia que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, cuando de pronto la celebración da un giro dramático luego de ver en medio de la fiesta a Rodríguez.

La recién casada y los invitados quedaron perplejos con la presencia de la youtuber y cuando gritó fuertemente que le presten atención porque tenía algo importante que decir sobre el novio. Desde el enunciado, la alegría pasó a ser a un momento tenso entre quienes festejaban la unión de Cellegrini y Banaz.

¿Youtuber expuso ‘infidelidad’ del recién casado?

La presentadora del programa Exponiendo infieles quien vestía un ceñido vestido rosado puso a todos en silencio con su mensaje. “Celeste, Banaz te es infiel”, inició generando los comentarios de los invitados. “Hay alguna de las damas que tenga algo que decir. Dile lo que hiciste el fin de semana pasado. Celeste no te cases, por favor. Banaz, cuéntale la verdad”, añadió mientras era retirada del local por personal de seguridad.

Badabun incorporó a Lizbeth Rodríguez como conductora de 'Exponiendo Infieles' en mayo del 2018. (Foto: Periódico Zócalo)

Reacción de los casados sobre el anuncio de Lizbeth Rodríguez

Los novios quedaron perplejos con la revelación de Lizbeth Rodríguez quien hasta el final pidió de favor a la joven no se casara porque su pareja no la quería, el flamante esposo tomó el micrófono para aclarar el tenso momento. “Bueno, disculpen por lo que acaba de suceder. No sé porque lo hizo, no la verdad sabemos porque lo hizo porque somos youtubers y hacemos bromas. Queremos pedir con esto una disculpa”, expresó ante las carcajadas de los presentes.