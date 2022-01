Fallece Meat Loaf, cantante de “Bat out of hell”, a los 74 años

Meat Loaf, una de las grandes voces de la balada hard-rock, falleció la noche del jueves 20 de enero, a los 74 años. La noticia de su muerte llegó a través de su representante Michael Greene y luego fue confirmada a través de una publicación en su cuenta oficial en Facebook.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos”, se lee.

El texto también resalta su carrera de seis décadas en la música con 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, además de mencionar sus más importantes créditos como actor, que incluyen Fight Club (1999), Focus (2001), The Rocky horror picture show (1975) y Wayne’s world (1992).

¿Cuál fue la causa de la muerte de Meat Loaf?

Marvin Lee Aday, nombre real del cantante de rock, habría sucumbido ante el coronavirus, según refirió el portal TMZ.

“Se suponía que asistiría a una cena de negocios a principios de esta semana para un programa en el que está trabajando —I’d do anything for love (Haría cualquier cosa por amor, en español)—, pero se canceló porque se enfermó gravemente de COVID-19 y su condición rápidamente se volvió crítica”, afirmó la fuente citada.

21.1.2022 | Publicación anunciando la muerte del cantante de rock, Meat Loaf. Foto: captura Meat Loaf/Facebook

El Robert De Niro del rock

A pesar de contar con algunos años en el mundo del espectáculo, Meat Loaf alcanzó el éxito con su álbum debut, Bat out of hell (1977), que lo convirtió en una superestrella y en un ícono del rock & roll.

“No tuve que encontrar algo en mi vida pasada para poder cantar sus canciones. Me convertí en la canción”, afirmó en una entrevista para Rolling Stone en 1993, al hablar sobre los temas del disco compuestos por Jim Steinman. “Esto puede ser una gran cuestión de ego, pero tiendo a pensar en mí mismo como el Robert De Niro del rock. Sé que es absurdo, pero mis ídolos son deportistas o Robert De Niro”, aseguró.

Tras el éxito de Bat out of hell se lanzaron dos secuelas: Bat out of hell II: back into hell (1993) y Bat out of hell III: the monster is loose (2006). Así, es considerada la trilogía más vendida en la historia del rock.