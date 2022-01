Beret le dedica canción a su hermana: “Nunca voy a aprender a despedirme de ti”

El cantante de pop urbano y reggae Beret ha conmocionado a los usuarios luego de compartir un fragmento musical tras el fallecimiento de su hermana mayor Sandra. Aunque los detalles acerca de la pérdida no son públicos, el artista español ha decidido exteriorizar su pena a través de su arte. “Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño” , entona ó en Instagram.

La dedicatoria estuvo acompañada de un mensaje igual de emotivo. “Te he escrito esta letra a ti, Sandra, para que allá donde estés la escuches. Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre. Te quiero, hermana. Descansa en paz para siempre”, precisó en el post.

Beret: “Tú no tienes sentido en el cielo”

La canción publicada por el cantante no solo reflejó el peso del duelo, sino también el inmenso cariño que tenía hacia su hermana mayor, quien, según deja entrever en la letra, había asumido un rol casi maternal.

“Tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Sé que nada en la vida es eterno, pero me faltó un momento para despedirme contigo. Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño”, se escuchó al inicio del video. “Gracias por hacerme sentir grande siendo tu hermano pequeño” , concluyó Beret.

“El día menos pensado”, su último single

Hace 10 días, el cantante lanzó el videoclip de su último tema “El día menos pensado”. El trabajo, que ha sido producido por Krea Films, recibió aplausos y más de un millón de vistas. La historia narró el dolor tras un amor perdido y la difícil tarea de olvidar.