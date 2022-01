Ángela Curich anuncia que Sheyla Rojas llegará a Perú para lanzar su propia marca

Ángela Curich, quien se hizo conocida como ‘Sheylón’ en la televisión peruana por su parecido a la reconocida figura pública Sheyla Rojas, a propósito de la pronta llegada de la modelo a su país natal y de los rumores que indican que podría liderar un espacio televisivo, se confesó en una entrevista exclusiva con El Popular y sorprendió al revelar detalles inéditos de los próximos proyectos que tiene su mejor amiga en el país tras mantenerse alejada por mucho tiempo de la farándula peruana.

Ella se mostró muy contenta por Sheyla Rojas, quien hace unos días se enlazó en vivo con el programa Mujeres al mando y causó especulaciones de que podría ser el próximo ‘jale’ del magazine.

¿Qué dijo Ángela Curich sobre los proyectos de Sheyla Rojas?

Sobre ello, Ángela mencionó que pronto veremos a la ex chica reality al frente de un espacio televisivo en Perú, lo cual la ha puesto muy contenta y es un sueño hecho realidad para ella.

“Lo del programa es algo que ella está acostumbrada, ya lo ha hecho, es espectáculos. Es un proyecto nuevo y diferente, esperemos que todo salga mejor para ella”, reveló.

De ese modo, ‘Shey Shey’ llegaría a tierras peruanas no solo para ser parte de un programa de TV, sino también para incursionar en otros proyectos, donde destaca lanzar su propia marca, aunque aún no se ha develado mayor información sobre este negocio: “ Se viene un gran sueño de ella, que es hacer una marca propia. No es de ropa , pero está feliz coordinando los colores”.

Ángela Curich habla de la última operación de Sheyla Rojas

A propósito de que, en las últimas semanas, usuarios de redes sociales han percibido cambios estéticos en el rostro de la modelo, ‘Sheylón’ manifestó que su salud es buena y que no ha tenido complicación alguna con una operación. “Ella está bien”, destacó.

Por otro lado, confirmó que la ex chica reality se sometió a una cirugía que tiene por nombre BodyTite, la cual elimina la grasa localizada y la piel excedente. Ángela siguió este mismo procedimiento, además de cumplir una dieta estricta.

“Yo desde hace un año cambié mi estilo de vida. Hago dieta, pero no hago ejercicio porque no tengo tiempo. No como azúcar, grasas, arroz, pan. Los resultados lo valen. También me he operado bastante, pero estoy feliz”, agregó entre risas.