Gabriel Soto y otros famosos que han sido víctimas de filtración de sus videos íntimos

Celebridades como Paris Hilton y Pamela Anderson han sido víctimas de diferentes delitos cibernéticos como hackeos, robos e incluso filtraciones de contenido privado como videos íntimos, los cuales terminaron convirtiéndose en escándalos mediáticos.

Varios de estos personajes decidieron utilizar sus cámaras para grabarse en momentos íntimos con sus parejas por diferentes motivos, como disfrutando de la luna de miel en el caso de Jennifer López o consumiendo sustancias ilícitas en el caso de Kim Kardashian, quien lo reveló en uno de los capítulos de Keeping Up with the Kardashians. Sin embargo, el material terminó en las manos equivocadas y se subieron a internet. Conoce en esta lista qué famosos pasaron por estas situaciones.

Gabriel Soto

El actor mexicano Gabriel Soto, reconocido por su participación en novelas como “Te acuerdas de mí” o “Soltero con hijas”, se encuentra en un momento difícil, ya que desde el 2020 ha emprendido una batalla legal luego haberse filtrado un video íntimo suyo en las redes. “No es fácil, quita mucho tiempo, energía y mucho dinero, pero el daño que a mí me hicieron fue muchísimo y por eso vale la pena seguir luchando”, dijo para EFE. Además, el intérprete ya es conocido por haber enfrentado varios procesos legales y haberlos ganado, como el que tuvo con Laura Bozzo recientemente.

Gabriel Soto enfrenta proceso legal desde el 2020. Foto: Gabriel Soto/ Instagram

Paris Hilton

La socialité se ha visto envuelta en una serie de polémicas a lo largo de su vida; sin embargo, uno de los escándalos más fuertes que la llevó a considerar el suicidio fue cuando su expareja, Rick Salomon, filtró un video íntimo de ambos en 2004 cuando tenía 23 años. “Durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba” , dijo Paris Hilton a Los Ángeles Time, revelando que sintió que esas imágenes le arrebataron el ideal de sí misma. La heredera del imperio hotelero Hilton, comentó más al respecto en el documental de Netflix The American Meme.

Paris Hilton como Miley Cyrus. Foto: Glamour

Kim Kardashian

A inicios de los 2000, Kim Kardashian no era ni la mitad de lo famosa que es ahora. Era conocida como “la chica que le ordenaba el armario a Paris Hilton”, al ser su asistente, pero también amiga de la magnate hotelera teniendo un estatus VIP. Pero todo cambió en el 2007, luego de que se filtrara una cinta casera pornográfica en el que aparecía Kim y su novio de esa época, el rapero Ray J; el video terminó siendo publicado por una de las distribuidoras más famosas de la industria para adultos; de esta forma su nombre comenzó a sonar más fuerte.

Luego, Kim demandó a la empresa, llegando a un acuerdo por USD $ 5 millones de dólares. Sin embargo, la mayor de las Kardashian utilizó este episodio para lanzar su carrera y ese mismo año su familia firmó con la cadena E! para crear el mundialmente conocido reality Keeping Up With The Kardashians.

Kim Kardashian fue anfitriona de Saturday Night Live. Foto: captura de NBC

Pamela Anderson

Es protagonista de una de las series más famosas de todos los tiempos: Baywatch, pero también es reconocida por haber sido varias veces la portada de la revista Playboy. En 1995, Pamela Anderson se casó con el músico Tommy Lee, con quien tuvo un percance que se hizo viral. Días después de su luna de miel, se filtró un video íntimo de ellos y comenzaron una batalla legal contra Internet Entertainment Group, un portal para adultos que difundió el material, y con el cual reunió aproximadamente 63 millones de euros, logrando “romper el internet”. Sin embargo, luego se inspiraron en el percance para producir la serie Pam & Lee, que cuenta la historia del video íntimo.

Una de las películas que marcó la carrera de Pamela Anderson fue Baywatch. Foto: Difusión

Vanessa Hudgens

La estrella de Disney Vanessa Hudgens logró el reconocimiento mundial con la saga High School Musical lanzada por primera vez en el 2006. Era considerada una de las promesas actorales de la industria y percibía ingresos anuales mayores a USD $ 2 millones de dólares. Sin embargo, en septiembre de 2007 se filtró material explícito de la actriz que iba dirigido a su novio de esa época, Zac Efron. Esto impactó a la compañía, pues Hudgens dejó de reflejar el perfil que buscaban por el hecho de tener una vida sexual. En el 2013, se quitó la imagen de chica Disney con la película Spring Breakers, pero años más tarde volvió al perfil de “niña buena” con las películas de Netflix: Intercambio de princesas.

"Igual la gente va a morir. Es terrible, pero inevitable", dijo en redes sociales. (Foto: AFP)

Jennifer López

La “Diva del Bronx” Jennifer López se casó con el actor de origen cubano Ojani Noa, entre los años 1997 y 1998. En esa época, la celebridad de Hollywood empezaba a consolidar su carrera en la industria cuando aparecieron rumores de que la cantante aparecía en unas supuestas grabaciones eróticas que casi salen a la luz. Sin embargo, junto a su equipo legal, logró que no pasara. En 2009, la revista In Touch anunció estar preparando publicar un video de JLO en su luna de miel con el actor en 1997. Por ello, ella demandó a su expareja y pidió una compensación de USD $ 10 millones de dólares por violar un acuerdo de confidencialidad que firmaron cuando se divorciaron.

Jennifer Lopez se caracteriza por lucir una imagen saludable. Foto: Instagram

Hulk Hogan

La estrella de la lucha libre durante los 80 y 90 Hulk Hogan se vio inmerso en un escándalo cuando el antiguo portal de celebridades Gawker diera a conocer un video íntimo de Hogan con la esposa de su entonces mejor amigo Bubba Amorosa. Por ello, la celebridad demandó a la extinta empresa por USD $140 millones de dólares en un inicio. Sin embargo, en 2016 se confirmó que el trato se redujo a USD $115 millones, logrando que Gawker quede en la quiebra, a pesar de que los abogados de la contraparte comentaran al jurado que consideraban que el concepto de la libertad de prensa sobrepasaba el mal rato.

Hulk Hogan es uno de los luchadores con más títulos de la lucha libre. Foto: Difusión.

Alfredo Adame

El actor mexicano se vio en un momento incómodo en el año 2018, cuando se filtraron fotografías íntimas suyas que fueron filtradas por su expareja, la conductora televisiva Susan Quintana, sin su consentimiento. Ante la polémica, Alfredo Adame conversó con la Radio Fórmula. “A mí en nada me afecta, soy un hombre de 60 años, no manejo la doble moral, yo le digo sus verdades a las malas personas, sean hombres o mujeres (...) Todos se quieren colgar porque doy buenos reflectores”, dijo.