Khloé Kardashian es vista por primera vez desde escándalo de Tristan Thompson

Durante el pasado lunes 10 de enero, la empresaria Khloé Kardashian fue fotografiada por primera vez fuera de su casa desde que su ex pareja, Tristan Thompson, admitió ser padre de un tercer hijo. Si bien la integrante del clan Kardashian ha estado activa en sus redes sociales, no había tenido algún encuentro con la prensa.

La fundadora de la marca Good American fue vista junto a su hija True, mientras recogía a la menor de 3 años de una clase de baile en Los Ángeles.

Kardashian se mostró cubierta de prendas negras de pies a cabeza. Al notar a los paparazzi, la celebridad intentó cubrir su rostro con todo lo que tenía a la mano.

Khloé Kardashian fue vista junto a su menor hija. Foto: Page six

¿Cuál fue la reacción de Khloé sobre el escándalo de Tristan Thompson?

A pesar de que ya pasó tiempo desde que Thompson admitió la paternidad, Khloé Kardashian aún no ha dado una respuesta pública a lo dicho por el jugador. Como se sabe, el deportista tuvo una relación en simultáneo con la modelo Maralee Nichols, aunque primero lo negaba.

Trsitan Thompson admite que es padre de un hijo que tuvo fuera de la relación con Khloé Kardashian

Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, el jugador de la NBA admitió que se realizó una prueba de ADN y comprobó que es padre del hijo de Maralee Nichols.

Después de esto, colgó una serie de imágenes con texto y fondo negro, en la que se disculpaba por sus acciones y que esperaba el perdón de Khloé Kardashian.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amistosa”, escribió.

Tristan Thompson reconoce su paternidad tras resultados en prueba de ADN. Foto: Tristan Thompson/ Instagram

Finalizó con un mensaje para la protagonista de Keeping up with the Kardashians: “Quiero pedir perdón sinceramente a todos aquellos a los que he hecho daño y he decepcionado por este caso, tanto pública como privadamente. Khloé, no te mereces esto, no mereces que te rompa el corazón ni te haya humillado, no te mereces la manera en la que te he tratado durante estos años. Mis actos no van con la manera en la que te veo, tengo todo el respeto y amor por ti, independientemente de lo que puedas pensar. De nuevo, estoy muy arrepentido”.