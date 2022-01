Patricia Barreto se muestra entusiasmada ante el estreno de la telenovela Maricucha: “Es hoy”

Patricia Barreto llega a la pantalla chica con la telenovela Maricucha, que se estrenará hoy, lunes 10 de enero por la señal de América TV a las 9.00 p. m. La teleserie sacará más de una carcajada a los televidentes, y la intérprete peruana será la encargada de dar vida al personaje principal, una trabajadora del hogar que pondrá en aprietos a los miembros de una familia pudiente que creían que heredarían los bienes del patriarca del linaje.

La serie aborda temas como la emancipación de la mujer, el amor en la tercera edad y los trastornos emocionales, y será emitida en el horario de Luz de luna, telenovela que tendrá una segunda parte en breve.

A propósito del estreno de la nueva promesa de América Televisión y Del Barrio Producciones, la exactriz de Los Vílchez se ha mostrado bastante contenta con el lanzamiento del primer capítulo y lo ha dado a conocer por medio de sus redes sociales.

Patricia Barreto emocionada por estreno de Maricucha

La exconductora de Aprendo en casa no pudo dejar de expresar su contento por la llegada de su nuevo proyecto a las pantallas de la audiencia y se animó a publicar una serie de estados en Instagram que dejaban ver su regocijo.

En una de ellas, Patricia se encuentra a bordo de su auto moviendo la cabeza al ritmo de la canción “Roar” y la leyenda que acompaña la publicación dice: “¡Gran inicio de semana mi gente, vamos con la mejor actitud!”.

Asimismo, un gif que acompaña el post dice en letras grandes: “Es hoy”, en referencia a su debut como Maricucha.

En los siguientes estados de su plataforma social Instagram, la joven de 34 años compartió una postal de ella junto al elenco de Maricucha y reposteó una publicación que daba la cuenta regresiva del estreno de la teleserie.

Patricia Barreto cuenta de qué manera logró atravesar su divorcio

La actriz dio a conocer el fin de su relación con el director teatral Joaquín Vargas en enero del 2020. Tras darse su divorcio, Barreto retornó a la casa de su madre y se quedó bajo su protección. Asimismo, reveló que hacer deporte la ayudó a superar su ruptura.

“Me divorcié antes (de la pandemia). Es más, cuando llegó la pandemia, estaba en un buen lugar, estaba en la casa de mi madre, el mejor lugar del mundo. Entonces, viví esos dos años junto con mi mamá. Me hice mucho más sólida con mi columna familiar y vertebral, y me puse a entrenar”, expresó la actriz de Las chicas del 4to C a Trome.