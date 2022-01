Melissa Paredes: ¿cuáles fueron las frases más resaltantes en su entrevista con Mujeres al mando?

El nombre de Melissa Paredes no ha dejado de acaparar los titulares del mundo del espectáculo peruano desde el polémico ampay de Magaly TV en octubre del año pasado. La actriz, rápidamente, se vio sumida en un sinfín de críticas tanto de personajes de la farándula como de cibernautas, quienes la atacaban sin siquiera conocer su versión de la historia.

Toda la polémica se concentró después haber sido captada en situaciones cariñosas con el ex bailarín de Reinas del show Anthony Aranda, quien en esa época era su compañero de baile en el reality de Gisela Valcárcel, cuando Melissa seguía casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Este hecho hizo que los medios explotaran y los nombres de estos tres personajes no dejaran de resonar.

Recapitulemos los hechos

Antes de este suceso, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba eran considerados una de las parejas más estables en la farándula peruana, pues llevaban casados más de cuatro años y tenían una hija de por medio. Sin embargo, cuando las cámaras de la ‘Urraca’ descubrieron el hecho, la modelo decidió aclarar a través de redes sociales que su vínculo matrimonial con el futbolista había finalizado a fines de septiembre. Sin embargo, según Cuba, esto era mentira, ya que también realizó una publicación, en la cual afirmaba que él recién se enteró de los deseos de la actriz después de que se publicaran los videos del equipo de Medina.

Después, comenzaron los dimes y diretes entre ambos, lo que acabó en el final de su divorcio. Meses más tarde, ahora más calmado el panorama y ya ambos con sus nuevas parejas, la ex protagonista de Ojitos hechiceros aceptó una exclusiva entrevista con el programa que condujo hasta que se descubrió el ampay, Mujeres al mando, y fue entrevistada por Thais Casalino.

Conoce algunas de las frases más resaltantes que se dijeron en la primera parte de la entrevista que se emitió hoy, 10 de enero. Según Casalino, la conversación duró media hora, y por ello el día de mañana publicarán las siguientes partes.

Melissa Paredes no habría dejado América hoy

Como se recuerda, Melissa Paredes formaba parte de la conducción del programa América hoy junto a Ethel Pozo y Janet Barboza en la temporada 2021, que inició en febrero. Fue el reemplazo de Renzo Schuller. Era el complemento perfecto, al ser una madre joven, emprendedora y con una familia sólida. Sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos cuando se publicó el ampay, pues dejó de formar parte del programa de GV Producciones.

Frente a ello, el productor Armando Tafur reveló que su contrato sólo era hasta diciembre de ese año y que, además, había dejado de cumplir el perfil requerido. Ahora Melissa comenta qué pasó realmente.

“No es que yo la dejé (la conducción), si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo, simplemente, por cometer supuestamente un error... pero que (cuando) los hombres lo cometen a ellos no se les quita nada, eso me dolió” , expresó cuando Casalino le preguntó si extrañaba la conducción.

La mujer debe ser perfecta

En otro momento de la entrevista, comentó sobre lo que sucedió cuando Rodrigo Cuba la demandó para intentar tener la tenencia completa de la pequeña y mostró como pruebas, al Cuarto Juzgado de Familia, chats donde se demostraría, presuntamente, que Melissa no estaba involucrada en la educación de la menor.

Uno de ellos fue cuando le solicitó el número de una profesora, asimismo, se le veía preguntar respecto a los horarios de escuela y sobre una clave para entrar a las clases virtuales. Por ello, la exconductora revela por qué realizaba esas preguntas.

“A mí, en su momento, se me juzgó mucho por no saber, supuestamente, la clave de mi hija del colegio, pero la gente se olvidó que yo trabajaba en la mañana. (...) A veces nosotros pensamos que las madres tenemos que ser perfectas, es lamentable. El hombre puede hacer lo que sea, pero la mujer debe ser perfecta”, dijo.

Qué significa Anthony Aranda en su vida

“Me salvó de todas las formas en las que se puede salvar a alguien. Yo no pedí que sacaran esas imágenes mías. Ese momento fue maravilloso, pero se manchó por todo lo que se dijo. Sólo él y yo sabemos el por qué te digo que fue tan bonito”, expresó.

Melissa Paredes también comentó que iba a esperar hasta diciembre del año pasado para oficializar su relación con Anthony Aranda, porque en ese mes iba a ser el divorcio. Luego, Thais Casalino hizo la pregunta de rigor: si está o no soltera actualmente.

Oficialmente, la actriz mantiene hace un mes una relación sentimental con el bailarín Anthony Aranda y fue él quien le pidió para concretar su romance. “No podemos salir de la mano caminando, tampoco ir a tomar un helado (...), no podemos hacer cosas de una pareja normal”, comentó.

La primera vez que vio la imágenes del ampay

Ya casi terminando la primera parte de la entrevista, Casalino le preguntó cómo se sintió la primera vez que observó los videos publicado por Magaly TV, los cuales fueron rebotados por diversos medios posteriormente, para luego entrar al ojo de la tormenta, donde era tildada de varios adjetivos ofensivos.

“Trataba de procesar mi mente. Mi corazón decía una cosa, mis ojos otra; no entendí nada. Quería irme, luego pensé: ‘Qué hago con mi trabajo’ (...) Dije: ‘Las cosas como son’, pero cuando comenzaron a bombardearme, yo, en mi mente, quería correr”, expresó Melissa Paredes.