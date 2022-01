¿Quién fue Bob Saget, el actor de Full house que falleció a los 65 años?

Bob Saget, una de las estrellas más queridas de la televisión estadounidense, enlutó a la industria de Hollywood con su repentina e inesperada muerte a los 65 años. El actor fue encontrado sin vida en el hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, y hasta el momento no se han esclarecido las causas de su deceso.

El suceso motivó el pronunciamiento de diversos artistas y figuras públicas internacionales, especialmente el de sus compañeros de Full house, serie que protagonizó y con la que se hizo conocido en diversas partes del mundo.

Con el objetivo de recordar el legado del famoso intérprete, en esta nota contamos quién es Bob Saget y cómo se convirtió en uno de los referentes de la comedia.

¿Quién fue Bob Saget?

Bob Saget fue un actor, comediante, productor y conductor de origen estadounidense que se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su interpretación de Danny Tanner en la comedia Full house.

Nacido como Robert Lane Saget el 17 de mayo de 1956 en Filadelfia, Pensilvania. Su infancia estuvo marcada por las constantes mudanzas de su familia, hecho que hizo aflorar su lado cómico como una estrategia para hacer amigos en sus distintas escuelas. Asistió a la universidad de cine Temple University, donde recibió un premio de los Student Academy Awards por su primera película en blanco y negro titulada Through Adam’s eyes.

Su primera experiencia en la industria de Hollywood la tuvo en un club de comedia de Los Ángeles, donde llegó a realizar giras por Estados Unidos con sus shows de stand up comedy. Al ver su talento, la cadena CBS lo reclutó para conducir un segmento cómico en el espacio The morning program.

Fue entonces donde ganó mayor exposición pública y poco después fue seleccionado para integrar el elenco de Full House, conocido en Latinoamérica como Tres por tres. A través de los años, la serie se convirtió en todo un ícono de la televisión internacional y lanzó a la fama a estrellas que ahora brillan con luz propia como Mary-Kate y Ashley Olsen.

Bob Saget en Full House. Foto: CBS

En el año 1990 se convirtió en el presentador de America’s funniest home videos, un singular programa en el que se presentaban divertidos videos caseros que era enviados por la audiencia.

Bob Saget en America's funniest home videos. Foto: CBS

Tras el fin del Full house, luego de 8 temporadas, Bob Saget decidió aceptar papeles que lo separaran de la imagen que había creado gracias al show familiar. Participó de películas como Half baked y New York minute, así como hizo la voz en off de How I met your mother e, incluso, protagonizó el musical The drowsy chaperon en Broadway.

En el año 2016, los integrantes de Tres por tres dieron vida nuevamente a sus recordados personajes para el spin-off Fuller House, de Netflix, junto a nuevas promesas de la actuación. Saget apareció esporádicamente como un personaje secundario.

Bob Saget en Fuller House. Foto: Netflix

Bob Saget: elenco de Tres por tres envían condolencias

John Stamos, Dave Coulier, Mary-Kate y Ashley Olsen, Jodie Sweetin, Candace C. Bure y otros integrantes del elenco de Tres por tres se unieron para enviar un sentido mensaje a la audiencia y lamentar lo acaecido con Bob Saget, el popular Danny Tanner.

“Hace 35 años nos juntamos para interpretar a una familia en la televisión, pero realmente nos convertimos en una. Ahora nos lamentamos como una familia. Bob nos hizo reír hasta llorar, ahora nuestras lágrimas brotan de tristeza, pero también de gratitud por todos los recuerdos de nuestro dulce, amable, gracioso y querido Bob. Fue un hermano, padre y amigo para todos nosotros. Bob, te amamos”, detalló el comunicado difundido en Instagram.