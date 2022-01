Josetty Hurtado sobre la futura pareja de su hermana Génesis: “Que sea un amor bonito con respeto”

Las hermanas Josetty Hurtado y Génesis Hurtado regresaron al Perú y reaparecieron en el programa de su padre Porque hoy es sábado con Andrés. Las jóvenes se dieron unas exclusivas vacaciones en Dubai y aprovecharon en pasar Año Nuevo vestidas de pies a cabeza de dorado, sin escatimar gastos.

Actualmente, las hijas del también extravagante Andrés Hurtado radican en Estados Unidos y trabajan como creadoras de contenido en las redes sociales orientadas al mundo de la belleza, en especial del maquillaje. Se encuentran en su mejor momento y más empoderadas que nunca. Asimismo, minutos antes de que inicie el programa sabatino brindaron una entrevista al Grupo La República y comentaron sobre diferentes temas.

Josetty Hurtado y Génesis Hurtado revelaron que este año lanzaran su marca de maquillaje propia. Foto: María Pía Ponce/ Urpi-LR/ Josetty Hurtado/Instagram

Primero, se mostraron emocionadas al asegurar que se sienten “bendecidas por trabajar en algo que las apasiona”, luego fueron consultadas sobre cómo se encuentra el corazón y Josetty respondió inmediatamente a modo de broma que su hermana menor está impedida de tener pareja por el momento.

PUEDES VER: Josetty Hurtado recibió ostentoso regalo de su novio y se mostró emocionada

“Ella (Génesis) no puede tener novio, está prohibida. Que sea un hombre bueno, trabajador como ella. Yo tengo mi novio hace 5 años, mientras alguien sea trabajador como tú y que te apoye en tus proyectos (...). Siempre le digo eso a mi hermana, que sea un amor bonito con respeto”, comentó la también actriz.

El corazón de Josetty Hurtado tiene dueño

Como se recuerda Josetty Hurtado lleva una sólida relación con el americano Jesse Davis, a quien conoció cuando se mudó a Estados Unidos en busca de un mejor futuro laboral. La hija de Chibolín está más enamorada que nunca, y demuestra el amor que siente por el deportista en sus redes sociales.

Josetty Hurtado y su novio Jesse Davis comparten el amor por la vida fitness. Foto: Josetty Hurtado/Instagram.

Recientemente publicó una foto junto a su pareja con la descripción “Amor de mi vida. Love of my life”. Desde el 2017, año que la influencer hizo pública su relación, el amor que se tienen no ha dejado de crecer y hasta parece que vienen planes de una futura boda.

Lanzarán su marca de maquillaje

Las hermanas Hurtado sorprendieron a sus miles de seguidores cuando revelaron el día de ayer para el Grupo La República que traerán al país un nuevo proyecto. Se trata de lanzar su propia marca de maquillaje, ya que actualmente trabajan en la industria de la belleza y no pueden estar más felices con su trabajo. “Es un arte y he encontrado mi pasión, algo que nos divierte, nos da trabajo, nos sentimos bendecidas de hacer algo que nos apasiona”, comentó Josetty.

Josetty Hurtado y Génesis Hurtado vienen triunfando en el mundo de la belleza. Foto: María Pía Ponce/ Urpi-LR