El álbum 30 de Adele provocó la venta más alta de CD en 17 años

La cantante Adele alcanzó una hazaña más en su carrera musical gracias a su último disco 30. En esta ocasión, la venta de este último álbum ha logrado incrementar las ventas de CD en 17 años. Esta producción se ha convertido en la más vendida del 2021 en todos sus formatos físicos y digitales.

Solo en ventas de CD, ha logrado acumular un total de 898.000 unidades. Según los expertos, esta cantidad es considerablemente masiva, teniendo en cuenta las plataformas de streaming que se usan actualmente.

Según Billboard, este número representa el 2% de todas las ventas en el formato. El mismo portal señala que “si no se hubiera lanzado 30 en 2021, las ventas totales de CD habrían disminuido año tras año”.

Desde el 2004, las ventas de CD no habían aumentado. Taylor Swift y BTS también colaboraron en tal incremento. La intérprete de “All too well” solo ha lanzado tres discos en CD a lo largo de 2021: Evermores, Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version). En total, estas tres producciones han vendido 713.000 copias

La banda de k-pop superó a Swift, ya que logró vender 1,03 millones de CD por los discos Map of the Soul: 7 y Be de 2020.

La cantante Adele logra una hazaña más en su carrera musical. Foto: Twitter Brightcast

Adele revela en Instagram que este año lanzará nuevos proyectos

La artista publicó un corto video de 15 segundos para anunciar su próximo estreno. El lanzamiento tan esperado sería el videoclip de su canción “Oh my god”, agendado para el próximo 12 de enero.

Adele escribió en la publicación: “¡He descansado y estoy enfocada! Me siento lista para el 2022, hay muchas cosas por venir, estoy emocionada de que todos lo vean“.

Esta producción llegará antes de su residencia en Las Vegas, la cual comienza a finales de enero. Adele tiene anunciado dos espectáculos cada fin de semana en el coliseo del hotel Caesars Palace, desde el 21 de enero hasta el 16 de abril.

El álbum 30, motivo por el cual se organiza esta gira, sigue dando de qué hablar. Recientemente, fue nombrado el más vendido de 2021 en el Reino Unido a pesar de que se lanzó a mediados de noviembre.

Travis Barker graba su propia versión de “Easy on me”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Travis Barker ha compartido un video en el que crea una versión de batería de “Easy on me”, el último éxito de Adele. El baterista de Blink-182 ha causado emoción en sus seguidores al darle un sonido más rockero a la balada.

La grabación deja en evidencia que el músico es seguidor y disfruta del trabajo de la cantante inglesa. Además, este no es el primer cover que hace con respecto a otras canciones de sus colegas, ya que anteriormente lanzó temas de Lil Nas X y Young Thug.