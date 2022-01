Patricia Barreto: “Los personajes son como pequeños maestros”

Patricia Barreto protagoniza la nueva producción de América TV, una comedia con dosis de sátira escrita por el desaparecido dramaturgo y guionista de televisión Víctor Falcón. “Escribió el argumento hace más de 10 años, fue pensado inicialmente para Tula Rodríguez. Eduardo Adrianzén actualizó la historia para las épocas modernas”, comentó en una conferencia por Zoom la productora Michelle Alexander.

En la historia, Maricucha (desde el lunes, 9:30 p.m.) es una estudiante de Fisioterapia que llega a Lima y por falta de empleo ingresa a trabajar como empleada de cocina a la casa de don Antonio (Gustavo Bueno), un multimillonario, viudo y “harto” de ser el único responsable de los Corbacho, descrita como una “familia disparatada, con miembros ambiciosos e indiferentes”. Pero, a pesar de algunas similitudes con el contexto y el oficio, la actriz adelanta que no existen mayores coincidencias con la telenovela clásica y que su personaje cambia el statu quo en la familia. “Maricucha no solamente tiene un sentido de la superación alto, sino que no se siente menos que nadie, siente que tiene todas las capacidades y eso es lo lindo de replantear este tipo de serie, telenovela, comedia, que tradicionalmente se haría con una persona sumisa y que termina siendo enfrascado en la cocina. En lo absoluto va por ahí y eso es positivo. Ella tiene la oportunidad no solo de mostrar su inteligencia, sino de demostrar lo que somos todas las mujeres, emprendedoras”.

Dupla con Gustavo Bueno. Foto: difusión

En la telenovela, Barreto vuelve a ser dirigida por la directora de la película No me digas solterona, Ani Alva. Comenta que busca siempre que sus personajes le den lecciones. “Busco que realmente le importe el bienestar del otro, es a lo que yo aspiro. Siento que puede ser un discurso personal como actriz, ser un agente de cambio, que es lo que quiero hacer con mi carrera. A veces te juega en contra como al personaje, ayudar a todo el mundo siempre es una responsabilidad. Siento que eso es lo que va a llevar: alegría, diversión y va a acompañar a que la gente se desconecte —un ratito al menos— de esos problemas que estamos viviendo, en el contexto en que se encuentre. Es en el fondo lo que me gustaría ser, un poquito los personajes que yo elijo, que me enseñan y aprendo de ellos, son como pequeños maestros”.

En la telenovela, la actriz también mostrará su faceta en la música, que inició hace un año con el sencillo ‘El amor (no) existe’. “Llega en un momento en mi carrera en que estoy consciente, madura y puedo abrazar la situación en la que me encuentro. Estoy feliz de trabajar con compañeros tan talentosos”.

Por su lado, la productora Michelle Alexander agregó que, si bien esperan continuar con la audiencia que lograron con ‘Luz de Luna’, no volverá “locos” a los escritores. “Tenía un tiempo en que no dormía por el rating, si bajaba 3 puntos. Quiero ser exitosa, claro que sí, no voy a mentir, pero ahora no me muero si soy la 2 o la 3″. Con esta producción, Gustavo Bueno trabaja por primera vez con la productora y hará pareja en ficción con la primera actriz Haydeé Cáceres.❖