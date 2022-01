Quién es César Ceja, el productor mexicano que inspiró a Mon Laferte para crear “Tu falta de querer”

La industria musical mexicana ha perdido a un gran talento. El productor musical César Ceja falleció el pasado 3 de enero a los 40 años. Y fue justamente su expareja, la cantante chilena Mon Laferte, quien se encuentra en el apogeo de su carrera, la que confirmó la triste noticia.

La intérprete de “Tu falta de querer” fue pareja de Ceja por más de seis años y también fue uno de los primeros en darle una mano cuando migró al país Azteca en busca de popularidad y reconocimiento.

¿De qué falleció César Ceja?

La razón médica sobre el deceso de la figura musical aún es desconocida. El único dato confirmado es la fecha de cuando ocurrió. El ‘Chino’ falleció el lunes 3 de enero pasado en su ciudad natal: Veracruz.

¿Quién fue César Ceja?

Fue un productor musical y compositor que trabajó junto a varios de los artistas más grandes nacionales e internacionales. Fue parte de la realización de varios de los discos de su ex pareja Norma Monserrat, más conocida como Mon Laferte, tales como Desechable (2011), su primera colaboración, Tornasol (2013) y Mon Laferte Vol.1 lanzado en el 2015; con estos álbumes la artista logró consolidarse internacionalmente.

Falleció a los 40 años el productor mexicano César Ceja. Foto: César Ceja/Instagram.

Cejas también coescribió varios de sus temas exitosos como “Tormento”, “Orgasmo para dos”, “Vuelve por favor” e “Igual que yo”. Además, trabajaron juntos en el principal tema de la película peruana El buen Pedro de Sandro Ventura.

Sin embargo, su trabajo no solo fue detrás de las bambalinas o cabinas, sino que gracias a su talento con la guitarra pudo ocupar un papel importante en una de las giras de la cantante española Ana Torroja, exintegrante de la banda Mecano en los 80 y 90. En definitiva un artista versátil.

Asimismo, trabajó con la icónica Alejandra Guzmán, Paty Cantú y Sandra Echevarría. Uno de sus últimos trabajos - y de los más importantes-, fue desempeñarse como guitarrista y arreglista en los últimos álbumes del ‘Potrillo’ Alejandro Fernández llamado “Hecho en México” y “Rompiendo fronteras”.

Su historia de amor con Mon Laferte

Todo comenzó en 2009, cuando la artista de Viña del Mar y César tocaban covers en Veracruz y Mon no llevaba mucho tiempo en México. Recién dos años después, colaboraron por primera vez para el álbum “Desechable”, con el que se dio a conocer en las tierras del tequila. En este trabajo César Cejas fue su productor y coautor de 10 temas.

Mon Laferte recordó en redes sociales su relación con César Ceja. Foto: Instagram/Mon Laferte

Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando pasaron de tener solo una relación profesional a algo más, pues se enamoraron. El amor por la música los unió y por ello estuvieron juntos por más de seis largos años. La pasión que ambos tenían fue tan grande que cuando terminaron, esto inspiró a Mon a crear uno de sus mayores hits: “Tu falta de querer”, que tiene más de 300 millones de reproducciones en YouTube.

Famosos se despiden de César Ceja

La primera en demostrar su dolor ante la partida del músico fue la propia Mon Laferte, quien a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram demostró el infinito cariño que aún le tiene.

“Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también” , escribió la chilena y reveló que seguirá cantando los temas que creó con él.

César Ceja fue el productor musical y la expareja de Mon Laferte que la inspiró a crear el tema "Tu falta de querer". Foto: Mon Laferte/Instagram.

La compositora Paty Cantú también le dedicó un mensaje publicado en una de sus historias de Instagram. “Amigo, te quiero mucho, te agradezco muchísimo, por las canciones, las reflexiones, la compañía, lo genuino y lo complicado del tiempo contigo”, compartió la estrella de pop.

La cantante de pop Paty Cantú se despidió del productor musical César Ceja. Foto: Paty Cantú/Instagram.

Por otro lado, el apodado ‘Chino’ recibió un mensaje de la ‘Reina de corazones’, Alejandra Guzmán, quien demostró guardarle un gran afecto. “Descansa en paz. Buen viaje, rockero”, expresó.

Alejandra Guzmán le dedicó un post al productor musical César Ceja. Foto: Alejandra Guzmán/Instagram.

Por último, el ex Timbiriche Benny Ibarra también se pronunció: “Buen viaje al infinito adorado y talentoso César Ceja. Gracias por darle vida a mis canciones. Por cuidar de los nuestros. Por ser siempre amigo fiel. Por tu música. Por siempre”, dijo el también actor y productor mexicano.