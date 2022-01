Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac, revela que la confunden con Belinda: “No saben cuántas veces”

Nilver Huarac es una de las grandes figuras de la música en el Perú; sin embargo, hoy en día, su nombre no solo continúa sonando por sus proyectos, sino también por el gran talento de su hija Alondra, quien ha destacado en el mundo del baile y el modelaje. Recientemente, la joven asistió al programa En boca de todos y dejó impactados a todos al revelar que la confunden con Belinda.

Durante su participación en la secuencia La máquina clonadora, Alondra Huarac apareció con un atuendo y maquillaje muy similar al que suele lucir la cantante española naturalizada mexicana; posteriormente modeló frente a las cámaras de América TV.

“ No saben cuántas veces me han dicho ‘te pareces a Belinda’ y yo decía ‘¿de dónde?’, hasta que hoy día me maquillaron, me vistieron y yo dije ‘uy sí, me parezco’”, confesó la joven, cuyo parecido a Belinda fue resaltado por las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

Hija de Nilver Huarac realizará clases de baile en verano

La hija de Nilver Huarac aprovechó su aparición en el set de En boca de todos para anunciar que este verano 2022 estará dictando clases de baile en diversos géneros y precisó que la información detallada sobre los talleres la podrán encontrar en sus historias de Instagram.

¿Quién es la hija de Nilver Huarac?

Alondra Huarac, la hija de Nilver Huarac, es una adolescente que destaca en el mundo del modelaje. En agosto de 2021, se convirtió en ganadora del Miss Teen Huánuco y celebró entusiasmada su triunfo pese a que solamente se preparó para el certamen de belleza con una semana de anticipación.

“Agradecer a mi Huánuco querido, a mi tierra hermosa, a toda su gente por haberme apoyado, a mi familia, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá, que me estuvieron apoyando bastante”, expresó tras su victoria.