Carlos Álvarez revela ser hincha de Lapadula: “Se cae y se levanta, no se lamenta”

Carlos Álvarez se encuentra muy contento al conocer que al público le agradó su imitación a Gianluca Lapadula en sus programas del año 2021. A pesar de haber tenido personajes difíciles de parodiar, el artista asegura no se dará por vencido en seguir con su trabajo y contó ser hincha del futbolista por el coraje demostrado en cada uno de los encuentros deportivos.

“Lapadula, quien es un personaje muy querido y yo le tengo un gran cariño. Soy su hincha porque es bien luchador, se cae y se levanta, no se lamente y sigue jugando. Yo soy fanático de Gianluca porque no se da por vencido”, aseguró en entrevista para Trome.

El comediante detalló estar contento con su imitación y con los diferentes reconocimientos que ha recibido producto de su esfuerzo y trabajo. “Es un trabajo de imitación, artístico y gracias por este reconocimiento (premio de Trome). Me dan una buena noticia, días antes de mi cumpleaños que es el 7 de enero y la voy a pasar solito con mi torta porque tengo que cuidarme”.

Artista recibe carta notarial de sujeto que discriminó a policía

El personaje de televisión salió a defenderse a través de las redes sociales de Willy Miguel Peralta Guillén, quien discriminó a una mujer policía en Moquegua. Tras ello, Carlos Álvarez lo imitó, ya que en el video se puede ver que el sujeto despotricaba frente al agente de la PNP. “Soy de Lima, soy pituco y tengo clase”. Luego de hacer una parodia del hecho, el comediante recibió una carta notarial de Peralta a lo que el reconocido humorista reveló. “Este señor me acaba de enviar una carta notarial para que me rectifique. No somos un programa periodístico, somos un programa de humor donde se parodia la realidad de las cosas. No somos periodistas. Buscamos que se tome con una sonrisa todo lo que pasa en nuestro país”.

Carlos Álvarez estudiará derecho

El artista manifestó que volverá a las aulas en el 2022 para estudiar la carrera de derecho y aclaró que no piensa dejar su faceta de comediante. “Tengo 56 años y quiero tener una carrera universitaria, y el próximo año voy a estudiar derecho. No me veo a los 70 u 80 años haciendo de ‘Paolín’. Creo que todo tiene un ciclo. Me dedicaré a prepararme y paralelamente seguiré con mi trabajo artístico”.