Sebastián Tamayo: chico reality cuenta cómo sufrió un accidente tras ser drogado

El influencer colombiano Sebastián Tamayo contó que vivió un mal momento tras sufrir un accidente por un tipo de droga que le dieron en su bebida alcohólica en una discoteca de Bogotá. Asimismo, el participante del reality El poder del amor reveló que, cuando llegó a su casa, comenzó a tener alucinaciones que o casionaron que se accidente y tuviera diferentes altercados.

“Quizá me la dieron accidentalmente o con alguna intención (...) Traté escaparme de mi casa y salí corriendo, estaba con poca conciencia de la realidad y pensaba que me estaban atracando .”, contó mediante un video difundido en su cuenta de Instagram. “Me la dieron en una bebida. Salí corriendo y me choqué contra un carro; incluso tengo pendiente pagarle el vidrio del carro al señor”, agregó.

Además, indicó que en el hospital en donde lo atendieron le informaron que el alucinógeno con el que fue drogado se llama mescalina , que es una fuerte droga que proviene del cactus peyote y de San Pedro.

Por el momento, el chico reality ha contado que se encuentra estable y tranquilo, pero que tiene siete puntos en su brazo izquierdo y una cirugía pendiente porque perdió parte del tendón. Asimismo, alertó a sus seguidores a ser precavidos y a cuidarse de situaciones similares a las que él vivió en estas celebraciones por Año Nuevo.