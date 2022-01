La demanda por la portada del disco Nevermind de Nirvana ha sido desestimada

La banda de Kurt Cobain vuelve a ser tema de conversación. En esta oportunidad, las acusaciones de Spencer Elden en contra de la portada del álbum Nevermind han sido desestimadas. Esto se debe a que el demandante no ha dado a tiempo su respuesta ante la defensa de Nirvana.

Los representantes legales de Elden tenían hasta el pasado 30 de diciembre para responder a lo último dicho por la agrupación. Dado que no hubo comentarios hasta la fecha límite, el pasado lunes 3 de enero, el juez a cargo concedió la moción de Nirvana y anuló las audiencias futuras.

No obstante, Elden tiene la opción de volver a presentar la demanda, pero debe hacerlo antes del próximo 13 de enero.

