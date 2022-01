Jazmín Pinedo y Brunella Horna recuerdan su etapa como chicas reality

Jazmín Pinedo apareció en una nueva edición de Más espectáculos junto a Brunella Horna y Ximena Dávila para comentar los últimos sucesos de la farándula. En esa línea, la ‘Chinita’ se refirió a los exitosos tiktoks de personajes del espectáculo, la reciente foto difundida de Melissa Paredes y Anthony Aranda en su celebración de Año Nuevo y el vínculo que estaría surgiendo entre Ale Ventura, mejor amiga de Natalie Vértiz, y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Tras ello, la conductora Jazmín y la panelista del programa Brunella Horna hablaron sobre el reality de competencia Esto es guerra y a los personajes que albergó durante sus primeras temporadas. Así también, las modelos recordaron su paso por los realities de competencia, recalcando que no les fue tan bien.

Jazmín Pinedo y Brunella Horna hablan de su paso por realities de competencia

La ex Miss Teen Perú Universo tuvo aparición en el programa de Esto es guerra en el 2013, teniendo que retirarse 2 años más tarde, debido a su embarazo. Por su parte, la empresaria Brunella Horna fue parte del programa reality de Latina, Bienvenida la tarde, varios años atrás.

Ambas hablaron de su participación en dichos espacios y explicaron por qué no lograron sobresalir como competidoras.

La pareja de Richard Acuña aseguró ser buena en los deportes; no obstante, sus temores le jugaron una mala pasada durante su estancia por el programa conducido por Laura Huarcayo.

“ He sido la peor competidora del mundo. No soy mala deportista, soy miedosa ”, precisó.

Frente a ello, la ‘Chinita’ recordó un episodio que vivió con Horna. “Me acuerdo cuando Nicola Porcella le ponía, le daba miedo de verdad”, precisó. Al respecto, la panelista acotó que hasta la fecha le tiene fobia a las alturas. “Tenía pánico a las alturas. No es que no quiera, hay algo que no te deja”, sostuvo.

Jazmín Pinedo cuenta por qué no prosperó como competidora

Posteriormente, la conductora de televisión manifestó que fue la pereza la que no le dejó triunfar en Esto es guerra.